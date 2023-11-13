Пентагон пообещал защитить военных после ударов по базам США в Сирии

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«Мы заявляли и продолжим заявлять, что мы предпримем все необходимые меры для защиты наших военных», - сказал Остин, комментируя удары американцев по проиранским группам на востоке Сирии.

Глава Пентагона также высказался об уровне угрозы, исходящей от ливанской шиитской группировки «Хезболла» на севере Израиля. По его словам, между сторонами идет «взаимный обмен дарами», однако трудно составить прогноз.

Телеканал Al Mayadeen сообщил со ссылкой на источники, что американская военная база «Конико» на востоке Сирии подверглась ракетному удару. При атаке погибли военнослужащие США.

Еще один удар нанесли при помощи беспилотников по американской базе «Аш-Шаддади» в сирийской провинции Хасака.