28 января 2024, 23:53

Пентагон пообещал ответить на атаку на американских военных на Ближнем Востоке

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США предпримут меры по обеспечению безопасности американских военнослужащих на Ближнем Востоке, виновные в атаках на базы ответят за это. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин.

«Поддерживаемые Ираном силы несут ответственность за продолжающиеся атаки на американских военнослужащих, и мы предпримем необходимые шаги для защиты США и наших сил в надлежащее время и надлежащим образом», - отметил руководитель ведомства.

Ранее стало известно, что трое американских военнослужащих погибли при атаке дрона на американскую военную базу на севере Иордании. Еще 25 человек получили ранения. Президент США Джо Байден возложил ответственность за удар на «лояльные Ирану» группировки. Американская база, на которую совершили нападение, расположена в пограничном треугольнике между Иорданией, Сирией и Ираком.

США Пентагон Военные Иран Атака Ирана на военные базы США Ближний Восток
28 января 2024, 23:47
Первые два совместных с Россией самолета произведут в Белоруссии к 2026 году
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Первые два российско-белорусских самолета произведут в Белоруссии к 2026 году. Планами по выпуску 19-местных двухмоторных самолетов в интервью телеканалу «Беларусь 1» поделился вице-премьер соседнего государства Петр Пархомчик.

«В прошлом году… между нашими предприятиями подписано соглашение по созданию 19-местного двухмоторного самолета. Мы сегодня вместе разрабатываем, создаем этот самолет», - отметил Пархомчик.

По словам белорусского вице-премьера, до 2030 года планируется выпустить 85-100 самолетов. На них уже есть заказ, подчеркнул Пархомчик. Опытно-конструкторские работы финансирует Россия. Согласно бизнес-плану, в Барановичах в Белоруссии построят 20 тысяч квадратных метров дополнительных производственных площадей. Пархомчик заверил, что постараются сделать все значительно быстрее намеченного.

Россия и Белоруссия имеют совместные интересы в Антарктике. Президент России Владимир Путин заявил, что двум государствам есть над чем работать в регионе.

Белоруссия Самолеты Россия
28 января 2024, 23:38
«Достанется не только родителям, но и детям». Русским посоветовали уезжать из Финляндии из-за русофобии
Global Look Press
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В Финляндии начались выборы в президенты, лидеры гонки взяли курс на русофобию. Русская община в стране — третья по величине после финнов и шведов, но для россиян наступает «тяжелая пора». Директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный в стриме «360» с Еленой Кононовой рассказал, как далеко заходит финская русофобия и что делать семьям со смешанными браками.

В Финляндии начались выборы в президенты, лидеры гонки взяли курс на русофобию. Русская община в стране - третья по величине после финнов и шведов, но для россиян наступает «тяжелая пора». Директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный в стриме «360» с Еленой Кононовой рассказал, как далеко заходит финская русофобия и что делать семьям со смешанными браками.

Гей-парады и дети Политолог отметил, что хорошего ответа нет. Один из кандидатов и лидеров президентской гонки - экс-премьер Финляндии Александр Стубб - не только ратует за отдаление от России, но и поддерживает гей-парады, продвигает ЛГБТ*-сообщество.

«Финляндию ждет то же, что ждет Германию. То есть там будет, кроме русофобской политики, еще и продвигаться ЛГБТ*-повестка», - отметил политолог.

Подлесный добавил, что эта повестку будут также навязывать в школах. Труднее всего придется семьям со смешанными браками, в которых воспитываются двуязычные дети.

«И у них будет очень тяжелая пора, потому что будет не только доставаться родителям, но и детям», - предупредил политолог.

Он посоветовал таким семьям уезжать из Финляндии, если есть возможность.

Два аспекта Политолог отметил, что помимо проживания русских в Финляндии, есть еще два важных момента для России - торгово-экономический и военно-стратегический.

В торгово-экономическом аспекте будет то же самое, что США делают в Европе. Все отношения с РФ прекратятся, что обернется катастрофой для экономики Финляндии.

«Никакие попытки за счет других скандинавских стран или европейских выровнять экономическую ситуацию не получатся», - подчеркнул Подлесный.

США также проведут милитаризацию Финляндии, разместят в стране базы, подтянут ракеты, возможно, в ядерном снаряжении.

«Соответственно, Финляндия будет включена в список приоритетных целей для наших стратегических ракетчиков», - подытожил эксперт.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

Финляндия Дети Семья ЛГБТ Русофобия
28 января 2024, 23:23
Стубб стал лидировать в первом туре президентских выборов в Финляндии
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Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб и экс-глава МИД страны Пекка Хаависто занимают лидирующие позиции в первом туре президентских выборов. Это следует из данных Минюста, их привело РИА «Новости».

После подсчета 82,8% голосов, Стубб набрал 27,3%, Хаависто - 25,1%, спикер парламента Юсси Халла-ахо - 18,7%.

Голосование за нового президента в Финляндии провели 28 января. Избирательные участки закрыли в 20:00 (21:00 по московскому времени). Потом работники начали подсчитывать количество бюллетеней. Досрочное голосование прошло с 17 по 23 января.

Второй тур выборов проведут 11 февраля, если ни один из претендентов не наберет 50% голосов. Министерство юстиции страны опубликует результаты первого тура не позже 30 января, итоги второго этапа должны огласить не позднее 14 февраля.

В 2024 году парламентские и президентские выборы пройдут более чем в 50 государствах. Самые большие по числу голосующих выборы будут в Индии, где живут 1,4 миллиарда граждан. В стране в мае начнут выбирать новый состав парламента.

Финляндия Выборы
28 января 2024, 23:10
Аккаунт Тлиашиновой удалили после нападения на журналистку «Известий» в Химках
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Аккаунт VIP-коуча Инны Тлиашиновой в Instagram* теперь недоступен по причине удаления. Это случилось после скандала с нападением на журналистку газеты «Известия» Наталью Графчикову.

«К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы пользовались недействительной ссылкой или страница была удалена», - такое сообщение появляется на сайте при открытии аккаунта блогера.

Ранее в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области сообщили, что после нападения на Графчикову возбудили уголовное дело. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.

Графчикова вместе с оператором готовила материал о блогосфере в России. По работе она посетила семинар «Инна Ленд» в деревне Юрлово, однако участники мероприятия набросились на корреспондентов. Они избили журналистов, отобрали телефон и камеру.

* Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в РФ признана экстремистской и также запрещена.

Уголовное дело Скандалы Химки Журналистика Соцсети Россия

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