12 января 2024, 03:16

Пентагон подтвердил удары по йеменским хуситам

Pixabay
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Пентагон подтвердил нанесение ударов по позициям йеменских хуситов, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителя оборонного ведомства. США поразили по меньшей мере 10 вражеских объектов.

Представитель Пентагона назвал целью ударов снижение военного потенциала хуситов, которые продолжают кампанию по захвату судов в Красном море.

Телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Штаты и Британия атакуют территорию Йемена с применением крылатых ракет «Томагавк». По информации Reuters , страны используют корабли, подлодки и беспилотники.

Первые взрывы прозвучали в столице Йемена Сане и портовом городе Ходейда. Как сообщил источник РИА «Новости» , удары пришлись по военно-воздушной базе в районе международного аэропорта.

Ранее СМИ сообщили, что лидеры Британии и США Риши Сунак и Джо Байден договорились о совместном ударе по позициям хуситской группировки «Ансар Аллах». Причиной стали многочисленные захваты хуситами кораблей в Красном море в ответ на израильско-палестинский конфликт.

США Пентагон Взрывы
12 января 2024, 03:14
Шольц отказался выходить к бастующим фермерам в Котбусе
РИА «Новости»
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Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Котбус в Федеральной земле Бранденбург отказался выходить к бастующим фермерам. Об этом написала немецкая газета Bild.

«Шольц отказался от выступления на демонстрации фермеров перед заводом. Эту часть пришлось взять на себя его партийному другу Дитмару Войдке», - сообщило издание.

Газета отметила, что ранее премьер-министр Бранденбурга Войдке поддержал сельхозпроизводителей и призвал власти ФРГ отказаться от сокращения субсидий и отмены льгот. В Котбусе забастовка началась 11 января, демонстранты протестовали против притеснений сельхозпроизводителей.

Жители Германии восстали против «самоубийственной» политики своей страны, заявил американский журналист Такер Карлсон. Он напомнил, что Германия позволила уничтожить «Северный поток», что искалечило экономику страны.

Германия Льготы Сельское хозяйство Экономика Олаф Шольц
12 января 2024, 03:10
Трамп выступил с последним словом в суде, несмотря на запрет
РИА «Новости»
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Экс-президент США Дональд Трамп проигнорировал запрет судьи и выступил с заключительным словом на судебном заседании, сообщил телеканал CNN. Политик заявил о своей невиновности и назвал дело политически мотивированным.

Трамп стал участником очередного дела, в ходе которого его обвинили в мошеннической схеме: по версии прокуратуры, он завышал свои доходы, получая от банков более выгодные условия. Таким образом экс-президент якобы заработал 250 миллионов долларов.

Политик заявил, что реальной жертвой мошенничества оказался он сам: он обвинил прокуроров в попытке помешать ему участвовать в выборах и назвал происходящее «охотой на ведьм».

Судья Артур Энгорон попросил Трампа не затрагивать политические темы и остановил его речь спустя пять минут. Однако экс-президент нашел способ завершить свое выступление.

«Ваша честь, я не сделал ничего плохого. Они должны заплатить мне за то, через что нам всем пришлось пройти. За то, что они сделали с моей репутацией и всем остальным», - суммировал Трамп.

Ранее Трамп назвал заложниками своих сторонников, осужденных по делу о штурме Капитолия.

США Суд
12 января 2024, 03:04
США и Британия начали бомбардировку Саны и Ходейды в Йемене
Global Look Press
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США и Великобритания начали бомбардировку объектов хуситов в Йемене. Под ударом оказались город Ходейда на побережье Красного моря и столица Сана. Об этом сообщило арабское издание Al Arabiya со ссылкой на источники.

Ходейда является основным портовым городом хуситов. Первые прилеты зафиксировали на окраинах города недалеко от порта, там раздались взрывы.

Арабские СМИ сообщили, что под авиаудар также попал международный аэропорт Йемена. По Сане боевые самолеты нанесли четыре авиаудара, три атаки зафиксировали в центре страны в городе Тиаз. Также ракетному удару подверглись 10 объектов в разных городах страны, об этом РИА «Новости» сообщил источник в местной администрации.

Ранее американский журналист предупреждал, что США и Великобритания готовятся атаковать Йемен.

США Великобритания Ракеты Взрывы Самолеты
12 января 2024, 02:09
США ввели новые санкции против россиян за якобы «получение ракет из КНДР»
Pixabay
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США добавили в санкционный список три юридических лица из РФ и одного россиянина. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, слова которого привело агенство Reuters.

Блинкен не стал раскрывать, какие конкретно лица пополнили санкционный список. Госсекретарь отметил, что попавшие под ограничения якобы содействовали передаче России северкорейского оружия, которое использовалось для ударов по Украине.

Политик пообещал, что Штаты продолжат отслеживать взаимоотношения России и КНДР, и подчеркнул, что Штаты готовы «предпринять дальнейшие действия». Госдеп ранее анонсировал меры, которые должны противодействовать военно-техническому сотрудничеству двух государств.

Российская сторона неоднократно опровергала обвинения в получении северокорейского оружия. Представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Западу так и не удалось предъявить доказательства их использования.

Это не помешало Белому дому в начале января в очередной раз обвинить Россию в закупке оружия не только из КНДР, но и из Ирана.

США Санкции Россия КНДР

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