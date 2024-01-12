Пентагон подтвердил удары по йеменским хуситам

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Представитель Пентагона назвал целью ударов снижение военного потенциала хуситов, которые продолжают кампанию по захвату судов в Красном море.

Телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Штаты и Британия атакуют территорию Йемена с применением крылатых ракет «Томагавк». По информации Reuters , страны используют корабли, подлодки и беспилотники.

Первые взрывы прозвучали в столице Йемена Сане и портовом городе Ходейда. Как сообщил источник РИА «Новости» , удары пришлись по военно-воздушной базе в районе международного аэропорта.

Ранее СМИ сообщили, что лидеры Британии и США Риши Сунак и Джо Байден договорились о совместном ударе по позициям хуситской группировки «Ансар Аллах». Причиной стали многочисленные захваты хуситами кораблей в Красном море в ответ на израильско-палестинский конфликт.