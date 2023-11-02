Пентагон подорвал в небе над Тихим океаном баллистическую ракету из-за аномалии

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«[Подразделение] Space Launch Delta безопасным образом ликвидировало МБР Minuteman III над Тихим океаном… из-за аномалии во время тестового пуска с базы космических сил Ванденберг», - заявили в Пентагоне.

В оборонном ведомстве создали комиссию из представителей профильных подразделений, которая должна установить причину «аномалии». В Пентагоне отметили, что несмотря на неудачу испытательного пуска, он обеспечил их важными данными для поддержания боеготовности МБР.

Военный эксперт Алексей Леонков пояснил агентству, что у США нет замены устаревшим Minuteman III, поэтому они проводят тестовые запуски МБР, чтобы убедиться в их технических параметрах.

Военно-морские силы США в конце октября испытали новое оружие на литоральном боевом корабле. Американские военные запустили зенитную ракету Standard Missile 6, способную поразить надводные и воздушные цели.