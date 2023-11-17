Фейк: компания Lego выпустила наборы конструкторов в поддержку Украины

В украинских Telegram-каналах появилась информация, что компания Lego якобы назвала Крым и Мариуполь украинскими, создав в поддержку страны соответствующие наборы конструкторов. Исторические объекты украшает украинский флаг, а сам рекламный ролик снят на сине-желтом фоне. В ситуации разобрался «360».

Фейк Украинские Telegram-каналы и паблики начали распространять информацию о том, что компания Lego выпустила наборы с крымским Ласточкиным гнездом, мариупольской старой водонапорной башней, а также киевской Родиной-матерью. Поставив в один ряд с киевским монументом объекты культурного наследия, находящиеся в России, компания Lego, ушедшая из РФ в 2022 году, якобы выразила поддержку режиму Зеленского.

Правда На самом деле наборы из составляющих Lego были обещаны как призы, которые будут разыграны между всеми, кто «пожертвует на восстановление Украины не менее 24 долларов». Соответствующую акцию запустили в рамках инициативы украинского правительства United 24 - украинской государственной платформы для сбора средств по миру.

Для акции создали по пять наборов каждого из трех вариантов конструкторов, для чего привлекли Lego-энтузиастов. Придуман был и хештэг: Lego with Ukraine.

Однако компания Lego к инициативе не имеет отношения. Производитель конструкторов не спонсирует и не участвует в продвижении акции Lego with Ukraine. В сноске на сайте по поводу инициативы указано, что все модели были предоставлены на добровольной основе физическими лицами, не аффилированными компанией Lego.

United 24 изо всех сил ищет других Lego-креаторов, которые смогли бы воссоздать из деталей Lego «украинские» достопримечательности. При этом инициатива носит провокационный характер, так как собираются деньги на якобы восстановление объектов в Киеве и Киевской области, а в качестве объектов-аттракторов представили находящийся в России замок Ласточкино гнездо и старую водонапорную башню из Мариуполя.

На самом деле Lego не имеет отношения к созданию описанных объектов. Мариупольскую башню создал выходец из Мариуполя , который сейчас проживает в США. Два других набора создали энтузиасты из Польши и Украины.

Компания Lego не имеет прямого отношения к наборам с крымским «Ласточкиным гнездом», мариупольской водонапорной башней, а также киевской Родиной-матерью. Объекты были созданы в рамках украинской инициативы по сбору средств.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.