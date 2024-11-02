Пентагон перебросит на Ближний Восток дополнительные силы
Министр обороны США Ллойд Остин приказал перебросить на Ближний Восток дополнительные силы. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер
«Министр обороны приказал развернуть в регионе дополнительные эсминцы, оснащенные средствами ПРО, эскадрилью истребителей и самолетов-заправщиков, а также несколько стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52», - сообщил пресс-секретарь.
Райдер отметил, что дополнительные силы начнут прибывать в регион в ближайшие месяцы.
Ближний Восток на протяжении долгого времени остается пороховой бочкой , которая может рвануть в любое время, заявил политолог Вадим Сипров. В этом регионе сосредоточены интересы глобальных отраслей.