Пентагон озвучил цель ракетных атак США в Йемене

Ракету Tomahawk Land Attac запустили с авианосца USS Carney.

«В 3:45 по времени Саны (совпадает с московским временем) 13 января силы США нанесли удар против радарной установки хуситов в Йемене», - отметили в CENTCOM.

В Центральном командовании США объяснили, что с помощью ракетного удара военные попытались снизить боевой потенциал хуситов, которые нападали на корабли в Красном море. Атака американских ВМС стала продолжением действий 12 января, но проводилась отдельно от международной коалиции.

Ранее СМИ заявили о нападении хуситов на танкер с российской нефтью в Аденском заливе, корабль шел под флагом Панамы. По информации британской компании Ambrey, боевики атаковали судно по ошибке. Организация морских торговых операций зафиксировала запуск ракеты в 90 морских милях к юго-востоку от города Аден.