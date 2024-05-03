Пентагон отреагировал на прибытие российских военных на базу США в Нигере

«Русские находятся в отдельном комплексе и не имеют доступа к силам США или доступа к нашему оборудованию», - процитировало главу американского ведомства издание Аl Jazeerа.

Остин добавил, что пока не видит серьезной проблемы с точки зрения защиты американских сил. Тем не менее за ситуацией на военной базе в Нигере пристально следят. Остин подчеркнул, что всегда «сосредоточен на безопасности и защите» своих войск.

Новость о размещении российских войск на авиабазе последовала после того, как в марте военное руководство Нигера заявило Вашингтону, что он должен вывести почти 1000 американских военнослужащих, дислоцированных в стране. Российские военнослужащие поселились на авиабазе 101, где находятся американские войска, сообщало также агентство Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне.

Пока никаких решений относительно будущего военных Соединенных Штатов в Нигере не принимали. По данным Аl Jazeerа, план заключался в том, чтобы они вернулись на базы Африканского командования США, расположенные в Германии.

Ранее экс-аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски заявил, что выход американских войск из Нигера и Чада указал на то, что эпоха неоколониализма под эгидой США подходит к концу. В столице Нигера Ниамее на 15 кольцевых развязках подняли российские флаги.