Пентагон отправит на границу с Мексикой тысячи военных, вертолеты и разведку

«Министерство обороны начнет пополнять свои силы на юго-западной границе дополнительными 1,5 тысячи наземным персоналом, а также вертолетами с соответствующими экипажами и аналитиков разведки», - заявил Сейлсес.

Он отметил, что численность наземных военных на границе увеличили на 60% с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа. Сейлсес добавил, что вертолеты ведомство предоставит для депортации нелегальных мигрантов из Калифорнии и Техаса.

Трамп своим указом разрешил министерству внутренней безопасности США депортировать нелегалов по ускоренной процедуре, без решения иммиграционного суда. Результатом этого решения станет укрепление национальной и общественной безопасности, заявили власти страны.