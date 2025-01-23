23 января 2025, 05:28

Пентагон отправит на границу с Мексикой тысячи военных, вертолеты и разведку

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Министерство обороны США отправляет на границу с Мексикой 1,5 тысячи военных, дополнительные вертолеты и разведку. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Пентагона Роберт Сейлсес.

«Министерство обороны начнет пополнять свои силы на юго-западной границе дополнительными 1,5 тысячи наземным персоналом, а также вертолетами с соответствующими экипажами и аналитиков разведки», - заявил Сейлсес.

Он отметил, что численность наземных военных на границе увеличили на 60% с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа. Сейлсес добавил, что вертолеты ведомство предоставит для депортации нелегальных мигрантов из Калифорнии и Техаса.

Трамп своим указом разрешил министерству внутренней безопасности США депортировать нелегалов по ускоренной процедуре, без решения иммиграционного суда. Результатом этого решения станет укрепление национальной и общественной безопасности, заявили власти страны.

Разведка Мексика США Вертолеты Пентагон Мигранты Военные
23 января 2025, 06:48
Трамп заявил, что «прошел через ад» во время расследования против него
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Новый американский лидер Дональд Трамп признался, что «прошел через ад» из-за разбирательства против него. Таким откровением республиканец поделился с телеканалом Fox News.

«Я прошел через четыре года ада из-за той грязи, с которой нам приходилось иметь дело. Я потратил миллионы долларов на оплату юридических услуг и выиграл», - сказал политик.

По словам главы государства, период расследования был очень сложным для него.

Речь идет об обвинениях, предъявленных Трампу за предполагаемую роль в скандале с выплатой денег порноактрисе Сторми Дэниелс перед президентскими выборами в 2016 году. В суде политик не признал себя виновным и выразил возмущение по поводу случившегося.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что против нового президента США и его команды в первый день работы подали как минимум три судебных иска. Первый акт направили в суд от национального профсоюза казначейских служащих, которым не понравился указ главы государства, упрощающий увольнение федеральных работников. Также совместный иск подали ряд организаций, поддерживающие мигрантов.

США Суд Скандалы Дональд Трамп Выборы президента США Выборы
22 января 2025, 19:49
Число погибших при пожаре на курорте в Турции выросло до 79
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Число погибших в результате пожара на горнолыжном курорте Карталкая в Турции возросло до 79. Об этом рассказали в местной прокуратуре, сообщил ТАСС.

Из 51 пострадавшего в результате пожара 39 человек уже выписали из больниц, а 12 продолжают лечение.

Пожар в отеле «Карталкая» произошел в ночь на 21 января. Всего в момент возгорания в отеле находились 238 человек.

Многие пострадавшие получили травмы при попытках спастись из горящего здания. Некоторые прыгали из окон и спускались по связанным простыням. Погибли десятки человек. В Турции 22 января объявили общенациональный траур.

После трагедии многие гости выразили недовольство уровнем безопасности в гостинице. Они рассказали, что не было света и не работали аварийные системы оповещения. Администрация отеля выразила соболезнования близким погибших и пообещала сотрудничать со следствием.

Турция Пожары
22 января 2025, 18:53
В Саудовской Аравии захотели инвестировать в TikTok. Но при одном условии
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Саудовская компания Kingdom Holding выразила желание инвестировать в TikTok, если соцсеть купит Илон Маск. Об этом сообщил телеканалу Alarabiya Business исполнительный директор компании Таляль бин Ибрагим аль-Майман.

«Если мистер Маск сделал бы это, или кто-то другой, то у нас возникло бы желание рассмотреть возможность таких инвестирований, несомненно», - подчеркнул бизнесмен.

Он добавил, что уже инвестировал в компанию xAi, тоже принадлежащую Маску и разрабатывающую искусственный интеллект.

Ранее президент США Дональд Трамп, вступив в должность, подписал исполнительный указ о TikTok. По нему соцсеть получит право продолжать работать в стране, если продаст любой американской компании половину акций.

При этом перед инаугурацией он в своей соцсети Truth Social призывал спасти TikTok, который 19 января заблокировали в стране.

США Саудовская Аравия Соцсети Илон Маск TikTok
22 января 2025, 12:35
Госдеп запретил представительствам демонстрировать флаг ЛГБТ
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Государственный департамент запретил представительствам внутри страны и за ее пределами вывешивать любые флаги, кроме государственного флага Соединенных Штатов. Об этом сообщил портал Washington Free Beacon.

«Начиная с сегодняшнего дня только флаг Соединенных Штатов Америки может быть поднят или продемонстрирован в американских учреждениях как внутри страны, так и за рубежом, а также использован в материалах правительства США», - обозначено в документе.

Каждого сотрудника Госдепа, который нарушит это предписание, накажут. Его могут даже уволить.

Это постановление фактически запрещает использование символики радикально левых организаций, таких как ЛГБТ* и Black Lives Matter, которые ранее часто демонстрировались американскими дипломатическими представительствами, включая посольство в Москве.

После вступления в должность президент США Дональд Трамп издал ряд распоряжений, в том числе и о прекращении всех программ, направленных на обеспечение инклюзивности и разнообразия в федеральных органах власти. Также он объявил, что в Соединенных Штатах признаются только два пола - мужской и женский.

Ранее Трамп потребовал извинений от епископа за призыв к уважению мигрантов и геев. По его словам, священнослужительница была радикальной левой и грубой. Она ничего не сказала о преступлениях мигрантов, которые в огромном количестве приезжают на американскую территорию.

*Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

США

Новости по теме