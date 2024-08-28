Пентагон опроверг ведение гибридной войны с Россией

«Я не знаю, что это значит. Опять же, мы не находимся в состоянии войны с Россией и не стремимся к конфликту с Россией», - сказал он.

По словам Райдера, Украина нуждается в оружии для самообороны. Он сказал, что, снабдив ее вооружением, США лишь поддержали «демократическую страну».

О серьезных последствиях обострения конфликта заявил журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщили «Известия». Он сказал, что взятый американцами курс на эскалацию стал вызывающим и обернется более серьезными проблемами, чем прежде.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад и Украину в шантаже при обсуждениях возможных ударов ракетами Storm Shadow по Москве и Санкт-Петербургу. Он предупредил союзников киевского режима, что они играют с огнем.