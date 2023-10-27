Пентагон объяснил самообороной удары по востоку Сирии
Американские военные нанесли удары по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции на востоке Сирии. Президент США Джо Байден отдал приказ об атаке, чтобы ответить на недавние нападения боевиков, сказал глава Пентагона Ллойд Остин. Его заявление опубликовали на сайте министерства.
«Эти высокоточные удары в целях самообороны являются ответом на серию продолжающихся и в основном безуспешных нападений на американский персонал в Ираке и Сирии со стороны поддерживаемых Ираном группировок ополченцев, которые начались 17 октября», - сказал он.
От действий боевиков, по словам Ллойда Остина, 21 американский военнослужащий получил легкие ранения и один человек погиб. Министр призвал не связывать эту атаку с обострением палестино-израильского конфликта. Он заявил, что США не стремятся к конфликту, но продолжат защищать свои интересы и персонал.
Джо Байден приказал армии США поразить на востоке Сирии два объекта, которые использовали КСИР и связанные с ним группировки. Истребители F-16 разрушили склады оружия и боеприпасов.