Пентагон объяснил самообороной удары по востоку Сирии

«Эти высокоточные удары в целях самообороны являются ответом на серию продолжающихся и в основном безуспешных нападений на американский персонал в Ираке и Сирии со стороны поддерживаемых Ираном группировок ополченцев, которые начались 17 октября», - сказал он.

От действий боевиков, по словам Ллойда Остина, 21 американский военнослужащий получил легкие ранения и один человек погиб. Министр призвал не связывать эту атаку с обострением палестино-израильского конфликта. Он заявил, что США не стремятся к конфликту, но продолжат защищать свои интересы и персонал.

Джо Байден приказал армии США поразить на востоке Сирии два объекта, которые использовали КСИР и связанные с ним группировки. Истребители F-16 разрушили склады оружия и боеприпасов.