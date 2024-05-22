22 мая 2024, 01:07

Пентагон обвинил Россию в запуске противоспутникового оружия в космос

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Пентагон обвинил Россию в размещении оружия в космосе. Военное ведомство США утверждает, что РФ запустила на орбиту противоспутниковый аппарат.

«Россия запустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по нашим оценкам, является, вероятно, противокосмическим оружием, предположительно, способным атаковать другие спутники на низкой орбите Земли», - заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

По словам чиновника, запуск якобы произошел 16 мая. Райдер добавил, что на той же орбите находится американский правительственный спутник, который будет следить за российским, написало РИА «Новости».

Ранее Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию о недопущении гонки вооружений в космосе и запрете на размещение оружия на околоземной орбите. А США стали одной из стран, проголосовавший против проекта. В результате Совбез отклонил российскую резолюцию.

США Пентагон Россия Оружие Космос
21 мая 2024, 23:47
Румынский депутат покусал оппонента на заседании парламента
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Дебаты в парламенте Румынии закончились потасовкой. Один из депутатов не только напал на оппонента, но и укусил его за нос.

Конфликт на заседании парламента произошел между депутатами Даном Вылчаном и Флорином Романом. Об этом сообщило издание G4media.

Сперва парламентарии поругались, а потом Дын Вылчан напал на оппонента.

«Он пытался по-людоедски укусить меня в лицо, а когда я опустил голову, ударил меня коленом», - рассказал Роман.

Пострадавший депутат настаивает, что это была не драка, а именно нападение. После конфликта он поехал на освидетельствование в Институт судебной медицины. Теперь он собирается добиваться возбуждения уголовного дела против коллеги.

Ранее в парламенте Грузии началась массовая драка из-за принятия закона об иноагентах. До этого потасовкой закончилось рассмотрение того же законопроекта.

Драки Уголовное дело Депутаты Румыния
21 мая 2024, 22:59
«Человек слова». Путин назвал гибель президента Ирана Раиси большой потерей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси стала большой потерей для народа страны. Об этом сказал российский лидер Владимир Путин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

«Действительно, гибель президента Раиси - большая потеря, прежде всего, конечно, для Ирана, иранского народа, и я вас прошу передать слова искреннего соболезнования в связи с этой трагедией», - сказал Путин Володину, который будет представлять Россию на похоронах иранского президента.

По словам Путина, Раиси был надежным партнером и всегда исполнял договоренности. Президент добавил, что в политике иранский лидер руководствовался национальными интересами.

Путин также заявил, что Россия готова оказать Ирану необходимую поддержку и помощь в установлении истинных причин катастрофы, в результате которой погиб Эбрахим Раиси.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россию на прощании с президентом Ирана представит делегация во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Кремль Катастрофы Россия Владимир Путин Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
21 мая 2024, 22:13
«Не стал жалеть». В Китае рассказали, как Путин ответил Европе на конфискацию активов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент России Владимир Путин «проучил» европейские страны за  санкции и заморозку суверенных активов. Об этом написал китайский портал Baijiahao.

Журналисты напомнили, что западные страны ввели более 15 тысяч санкций против России, но не смогли сломить ее экономику. Теперь РФ нанесла ответный удар. Суд блокировал счета и имущество у немецких Deutsche Bank и Commerzbank, также итальянского UniCredit на сумму около миллиарда долларов.

«Россия отплатила Германии и Италии», - заявили в статье.

Китайские журналисты также отметили, что Германия одной из первых поддержала конфискацию российских активов, поэтому Путин «не стал ее жалеть». В результате страна дважды пострадала от ограничительных мер. Сперва лишилась российских энергоресурсов и «Северных потоков», а потом получила ответные санкции.

«Среди стран, которые вводят санкции против России, именно Германия оказалась самой недальновидной», - сделали вывод авторы статьи.

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует начать отбирать прибыль от замороженных российских активов с июля этого года.

Германия Европа Санкции Россия Владимир Путин
21 мая 2024, 20:30
Польша обвинила Россию в миграционном кризисе на границе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российские власти создали многотысячные группы мигрантов, которых задействовали для штурма границы Польши со стороны Белоруссии. С таким заявлением выступил премьер-министр европейской страны Дональд Туск.

Он подчеркнул, что получил информацию от разведок союзных государств.

«На территории России расположены несколько точек, где сконцентрированы большие группы мигрантов. Речь идет о нескольких тысячах. Я говорю об этом, чтобы все понимали, насколько опасна работа пограничной службы», - привело слова Туска издание Kresy.

Польский премьер подчеркнул, что важно продолжить укрепление границы с Белоруссией, а в перспективе - заняться рубежами с Россией. Глава правительства добавил, что сейчас на этом участке ситуация с мигрантами не настолько критическая, но в любой момент это может измениться.

В конце августа 2023 года занимавший пост премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пограничники пресекли 16 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии. Он подчеркнул, что Россия принимает непосредственное участие в подвозе иностранцев, для того чтобы дестабилизировать весь Евросоюз и нанести удар по структурам безопасности Польши.

Белоруссия Мигранты Россия Кризис Польша Мигранты на границе Польши и Белоруссии

Новости по теме