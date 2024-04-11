Пентагон не смог запретить компании Илона Маска обеспечивать Россию связью Starlink

«Я не думаю, что Пентагон в состоянии заставить их делать такие вещи, поэтому я просто скажу это. Я осознаю обеспокоенность Украины и работаю над этим как с Украиной, так и со Starlink», - сказал он.

Джон Пламб уточнил, что терминалы спутниковой интернет-связи - это коммерческий продукт, россияне могли купить его. По словам чиновника, они получили оборудование на черном рынке.

Компания SpaceX опровергла сотрудничество с Россией и работу своих терминалов на ее территории. Издание сообщило, что российские военные применяли Starlink на Украине.

Недавно удалось раскрыть детали контракта Пентагона со SpaceX. Ведомство заплатило около 23 миллионов долларов за поставки Starlink украинским войскам.