11 апреля 2024, 08:38

Пентагон не смог запретить компании Илона Маска обеспечивать Россию связью Starlink

Unsplash
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Американские власти пытались предотвратить использование терминалов спутниковой интернет-связи Starlink военнослужащими России. Пентагон сотрудничал с компанией SpaceX, но не смог ввести официальный запрет. Помощник министра обороны США Джон Пламб заявил об этом на Космическом симпозиуме, сообщило издание Defence One.

«Я не думаю, что Пентагон в состоянии заставить их делать такие вещи, поэтому я просто скажу это. Я осознаю обеспокоенность Украины и работаю над этим как с Украиной, так и со Starlink», - сказал он.

Джон Пламб уточнил, что терминалы спутниковой интернет-связи - это коммерческий продукт, россияне могли купить его. По словам чиновника, они получили оборудование на черном рынке.

Компания SpaceX опровергла сотрудничество с Россией и работу своих терминалов на ее территории. Издание сообщило, что российские военные применяли Starlink на Украине.

Недавно удалось раскрыть детали контракта Пентагона со SpaceX. Ведомство заплатило около 23 миллионов долларов за поставки Starlink украинским войскам.

США Пентагон Военные Россия Илон Маск Технологии
11 апреля 2024, 08:31
Лидеры Турции и Ирана выразили соболезнования лидеру ХАМАС в связи с гибелью сыновей
РИА «Новости»
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его иранский коллега Эбрахим Раиси выразили соболезнование лидеру палестинского движения ХАМАС Исмаилу Хании в связи гибелью внуков и сыновей после воздушного удара Израиля 10 апреля. Об этом сообщила пресс-служба движения.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган связался с главой политбюро Ханией и принес ему свои соболезнования в связи со смертью троих детей и троих внуков после израильского авиаудара по сектору Газа», - заявили в пресс-службе.

Иранский президент Раиси также выразил свои соболезнования и отметил, что после этого жестокость Израиля стала еще более очевидной. По его мнению, израильская сторона не придерживается никаких моральных и человеческих принципов.

Ранее стало известно, что в результате атак со стороны Израиля без домов остались порядка миллиона жителей Газы.

Турция Израиль Реджеп Эрдоган Иран Конфликт Израиля и Палестины
11 апреля 2024, 07:31
Польша подняла в воздух авиацию из-за России
РИА «Новости»
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Власти Польши и ее союзники подняли в небо самолеты якобы из-за активности российской дальней авиации. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети X (бывший Twitter).

«Предупреждаем, что в польском воздушном пространстве действуют польские и союзные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», - указали в ведомстве.

Как утончило командование Польши, в ночь на 11 апреля якобы наблюдалась активность российской авиации. По предположению польской стороны, она связана с ударами по объектам на украинской территории.

Командование республики уточнило, что наблюдает за ситуацией. Также местных жителей предупредили о возможном повышении уровня шума.

Президент Польши Анджей Дуда оценил риски нападения России на республику. По его словам, реальной угрозы в ближайшее время нет.

Авиация Самолеты Россия Польша
11 апреля 2024, 07:08
Пушков резко ответил на слова помощника Остина о Крыме
РИА «Новости»
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Власти США понимают, что невозможно исключить Крым из состава России, но боятся это признать. Об этом в Telegram-канале сообщил сенатор Алексей Пушков.

Таким образом он отреагировал на заявление помощника главы Пентагона Селесты Уолландер, призвавшей преподать властям России «урок в контексте Крыма».

«Каким же образом он собирается „исключать“ Крым из состава России со всей тамошней президентской ратью? Каким образом? Задача невыполнима, понимают ли это в Вашингтоне? Понимают, полагаю, но боятся признать», - написал Пушков.

Политик отметил, что на этом фоне Уолландер приходится выступать в Конгрессе с публичными непрофессиональными оценками и «выдавать недостижимое за достижимое».

«Этот урок в итоге будет преподан им самим - не ставить недостижимые задачи перед собой, особенно имея дело с такой страной, как Россия», - добавил он.

Ранее крымский депутат Михаил Шеремет назвал бессильной злобой нацистов все угрозы атаковать Крымский мост.

США Крым Россия
11 апреля 2024, 06:57
Оппозиция победила на парламентских выборах в Южной Корее
Unsplash
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В Южной Корее обработали все бюллетени на парламентских выборах. Победу одержала Демократическая партия Кореи, сообщило издание The Korea Times.

Национальная избирательная комиссия после подсчета 100% голосов объявила, что оппозиционная ДПК получит 175 из 300 мест в парламенте. Из них 161 мандат обеспечили за счет победы в округе, еще 14 мест - по пропорциональному представительству от дочерней Объединенной демократической партии. Нынешний триумф стал третьим после всеобщих выборов в 2016 и 2020 годах.

Правящей консервативной Партии народной власти достались 108 мест, в том числе 18 мест за счет пропорционального представительства Партии народного будущего. Лидер ПКП Хан Дон Хун взял на себя ответственность за поражение и объявил об отставке.

Южная Корея ввела санкции против двух лиц и стольких же компаний, связанных с ядерной и ракетной программами Северной Кореи. В ответ на этот шаг посла Ли До Хуна вызвали в МИД России.

Южная Корея Выборы

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