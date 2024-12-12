12 декабря 2024, 10:50

Пентагон не смог обосновать присутствие американских военных в Сирии

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх не смогла ответить на вопрос о юридических основаниях пребывания американского военного контингента на территории Сирии. Запись брифинга опубликовал сайт оборонного ведомства.

* «Исламское государство» (ИГ) - террористическая группировка, запрещенная в России.

** запрещенная в России террористическая организация.

«У нас есть силы и договоренности там уже несколько лет», - рассказала Сингх.

Она объяснила, что США продолжают вместе с «Сирийскими демократическими силами» уничтожать группировку ИГИЛ*. Таким образом она ответила на вопрос о том, на каких юридических основаниях американские военные находятся в Сирии. Когда журналист повторил вопрос, Сингх попросила уточнить формулировку.

Ранее телеканал NBC News сообщил о планах США исключить группировку «Хайат Тахрир аш-Шам»** из списка террористов. Организацию могут вычеркнуть из перечня ради налаживания контактов с новыми властями Сирии.

США Пентагон Сирия Захват власти в Сирии
12 декабря 2024, 10:53
ХАМАС допустил присутствие ЦАХАЛ в Газе после окончания конфликта
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Палестинское движение ХАМАС впервые заявило о возможной сделке с Израилем, которая позволит ЦАХАЛ оставаться в Газе после окончания конфликта. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal.

Речь идет о силах Израиля в Филадельфийском коридоре между Египтом и сектором Газа. ХАМАС согласился, что не будет присутствовать на палестинской стороне КПП Рафах.

«Группировка впервые заявила посредникам, что согласится на сделку», - написали авторы материала.

Движение передало список заложников, в том числе американцев, которых освободит после заключения соглашения о прекращении боевых действий.

В конце ноября во время бомбардировки сектора Газа погибла израильская заложница, еще одна женщина получила тяжелые ранения. Представитель военного крыла ХАМАС бригады «Аль-Кассам» Абу Обайда обвинил Израиль в убийстве своих граждан.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
12 декабря 2024, 09:05
Meta пожертвовала Трампу миллион долларов
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Корпорация Meta*, возглавляемая Марком Цукербергом, внесла один миллион долларов в инаугурационный фонд избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Таким образом, предположили авторы материала, Цукерберг стремится улучшить отношения с Трампом, который в своей книге «Спасти Америку» обвинил предпринимателя в заговоре против него на выборах 2020 года и угрожал ему пожизненным тюремным заключением в случае вмешательства в выборы 2024 года.

Этот шаг отличается от обычной политики корпорации, которая не выделяла средства ни в фонд Трампа в 2017 году, ни в фонд Джо Байдена в 2021 году.

В ноябре Цукерберг встречался с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По информации источников The Wall Street Journal, перед ужином с избранным президентом США Цукерберг продемонстрировал ему умные очки Meta Ray-Ban и даже подарил их.

Ранее публицист Алексей Белов заявил, что действия Цукерберга не вызывают доверия.

Еще в конце августа, напомнил он, бизнесмен признал, что медиаплатформы, которые он контролирует, намеренно распространяли недостоверную информацию о так называемом «скандале с ноутбуком Хантера Байдена» и о коррупционных связях сына действующего президента США с украинской компанией Burisma.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

США Дональд Трамп Выборы президента США Марк Цукерберг
12 декабря 2024, 08:33
Премьер Словакии Роберт Фицо назвал личным долгом посетить Москву в День Победы
Читайте нас в: Google Новости
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает личным долгом отправиться в Москву в День Победы в 2025 году. Об этом он заявил в беседе с газетой Folha de S.Paulo.

По его словам, жители Словакии понимают, что в Европе смогли победить фашистов благодаря участию СССР.

Ранее президент России Владимир Путин официально пригласил Роберта Фицо на празднование Дня Победы в Москве. Политик согласился.

До этого, в октябре, он заявил о готовности приехать в российскую столицу на День Победы. А летом словацкий премьер напомнил о решающем вкладе СССР в победу над фашизмом.

Он подчеркнул, что поколение политиков Словакии, которые говорят правду о Второй мировой войне, до сих пор остается сильным.

Вторая мировая война СССР Россия Словакия Москва
12 декабря 2024, 07:27
В Финляндии раскритиковали решение ЕС по укреплению границ с Россией
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Решение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о выделении денег на укрепление границ стран Евросоюза с Россией навсегда убьет экономику Восточной Финляндии. Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.

Так он прокомментировал заявление фон дер Ляйен о передаче 170 миллионов евро государствам ЕС, которые граничат с Россией. Деньги нужны для противодействия угрозам, которые якобы исходят от нее.

«Это одна из тех стерв из элиты, которые сейчас всем здесь заправляют. Перевод ее заявления таков: Финляндия будет держать свою 1340-километровую восточную границу [с Россией] закрытой, убивая экономику Восточной Финляндии», - сказал профессор.

Ранее постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев заявил, что НАТО концентрирует силы на границах России и Белоруссии, чтобы расположить там системы для тактического ядерного оружия. По его словам, стратегическая ситуация в Европе ухудшилась после вступления Финляндии и Швеции в альянс.

Евро Финляндия Европа Россия Евросоюз НАТО Урсула фон дер Ляйен

Новости по теме