Пентагон не смог обосновать присутствие американских военных в Сирии
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх не смогла ответить на вопрос о юридических основаниях пребывания американского военного контингента на территории Сирии. Запись брифинга опубликовал сайт оборонного ведомства.
* «Исламское государство» (ИГ) - террористическая группировка, запрещенная в России.
** запрещенная в России террористическая организация.
«У нас есть силы и договоренности там уже несколько лет», - рассказала Сингх.
Она объяснила, что США продолжают вместе с «Сирийскими демократическими силами» уничтожать группировку ИГИЛ*. Таким образом она ответила на вопрос о том, на каких юридических основаниях американские военные находятся в Сирии. Когда журналист повторил вопрос, Сингх попросила уточнить формулировку.
Ранее телеканал NBC News сообщил о планах США исключить группировку «Хайат Тахрир аш-Шам»** из списка террористов. Организацию могут вычеркнуть из перечня ради налаживания контактов с новыми властями Сирии.