Пентагон не смог обосновать присутствие американских военных в Сирии

* «Исламское государство» (ИГ) - террористическая группировка, запрещенная в России.

** запрещенная в России террористическая организация.

«У нас есть силы и договоренности там уже несколько лет», - рассказала Сингх.

Она объяснила, что США продолжают вместе с «Сирийскими демократическими силами» уничтожать группировку ИГИЛ*. Таким образом она ответила на вопрос о том, на каких юридических основаниях американские военные находятся в Сирии. Когда журналист повторил вопрос, Сингх попросила уточнить формулировку.

Ранее телеканал NBC News сообщил о планах США исключить группировку «Хайат Тахрир аш-Шам»** из списка террористов. Организацию могут вычеркнуть из перечня ради налаживания контактов с новыми властями Сирии.