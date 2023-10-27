Пентагон назвал цели ударов американских F-16 в Сирии

Представитель американского оборонного ведомства уточнил, что Соединенные Штаты не координировали удары по складам и боеприпасам в Сирии с представителями Израиля. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США атаковали два связанных с Ираном объекта в республике. Приказ отдал лично президент Штатов Джо Байден.

По словам Остина, объекты использовались Корпусом стражей исламской революции и связанными с ним группировками. Атака американских истребителей стала ответом на действия против американцев в Ираке и Сирии, в результате которых погиб работавший на Пентагон военный. Также ранения получили порядка 21 человека.

Вечером 26 октября взрывы раздались на базе США в районе газового месторождения на северо-востоке Сирии.

Целями ударов американских истребителей F-16 в Сирии стали склады с оружием и боеприпасами. Об этом сообщило агентство Reuters , ссылаясь на знакомый с ситуацией источник в Пентагоне.