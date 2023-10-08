Пентагон направил ударную группу авианосца на восток Средиземного моря

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«Я распорядился предпринять несколько шагов по укреплению позиции министерства обороны в регионе, чтобы усилить региональные усилия по сдерживанию. Я отдал распоряжение о переброске ударной группы авианосца Gerald R. Ford в Восточное Средиземноморье», - сказано в распоряжении.

В группу входит авианосец Gerald R. Ford, крейсер с управляемыми ракетами класса Ticonderoga, а также четыре эсминца с управляемыми ракетами класса Arleigh-Burke. Пентагон принял меры по усилению эскадрилий истребителей F-35, F-15, F-16 и A-10 ВВС США в регионе.

Остин заверил, что США окажут Израилю военную поддержку. В еврейское государство в ближайшее время направят дополнительное оборудование и ресурсы, включая боеприпасы.

Оказать дополнительную помощь Израилю распорядился президент США Джо Байден. Глава Белого дома в телефонном разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаньяху выразил безоговорочную поддержку Израиля.