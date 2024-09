Пенсионный возраст увеличат в Китае из-за роста продолжительности жизни

Unsplash

Специалисты из Пекинского института микробиологии и эпидемиологии обнаружили новый смертельный вирус, переносимый клещами и поражающий центральную нервную систему человека. Результаты исследования опубликовали в журнале The New England Journal of Medicine.