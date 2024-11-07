Пенсионер случайно заплатил за ужин 570 тысяч рублей в Таиланде

«Мы разыскиваем клиента, который ужинал с нами вчера (3 ноября) в ресторане Neua Luan Luan, филиал Ратчапхрук, в 19:50 (по местному времени - прим. ред.). Клиент перевел лишнюю сумму в размере 200 000 бат», - говорится в сообщении.

Сотрудники ресторана попросили связаться с ними по телефону или электронной почте. Они рассказали, что пожилой мужчина расплатился за обед с помощью банковского перевода, но сумма оказалась в 10 раз больше указанной в чеке. Администрация заведения хочет вернуть клиенту его деньги.

В ресторане также предположили, что мужчина мог привыкнуть переводить крупные суммы по работе, поэтому и не обратил внимания на переплату. По мнению пользователей Сети, мужчина просто настолько богат, что даже не заметил изменений на своем банковском счете.

Ранее сервис лояльности «Апельсин» в процессе исследования выяснил, что около трети россиян совершают незапланированные покупки в магазинах.