07 ноября 2024, 05:10

Пенсионер случайно заплатил за ужин 570 тысяч рублей в Таиланде

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Сотрудники известного ресторана в Бангкоке опубликовали в соцсетях пост с просьбой найти клиента, который случайно заплатил за обычный ужин 200 тысяч батов (571,5 тысячи рублей) вместо реальной суммы счета в 2020,91 бат (5,7 тысячи рублей), а затем исчез. Об этом сообщило издание The Thaiger.

«Мы разыскиваем клиента, который ужинал с нами вчера (3 ноября) в ресторане Neua Luan Luan, филиал Ратчапхрук, в 19:50 (по местному времени - прим. ред.). Клиент перевел лишнюю сумму в размере 200 000 бат», - говорится в сообщении.

Сотрудники ресторана попросили связаться с ними по телефону или электронной почте. Они рассказали, что пожилой мужчина расплатился за обед с помощью банковского перевода, но сумма оказалась в 10 раз больше указанной в чеке. Администрация заведения хочет вернуть клиенту его деньги.

В ресторане также предположили, что мужчина мог привыкнуть переводить крупные суммы по работе, поэтому и не обратил внимания на переплату. По мнению пользователей Сети, мужчина просто настолько богат, что даже не заметил изменений на своем банковском счете.

Ранее сервис лояльности «Апельсин» в процессе исследования выяснил, что около трети россиян совершают незапланированные покупки в магазинах.

Таиланд Деньги Рестораны
07 ноября 2024, 03:15
Байден оправдался за поражение Харрис
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Действующий президент США Джо Байден похвалил проигравшую на выборах Камалу Харрис за упорство. Он сказал, что она вступила в борьбу в чрезвычайных обстоятельствах. Об этом сообщил телеканал NBC.

«В чрезвычайных обстоятельствах она выступила и возглавила историческую кампанию, которая олицетворяла то, чего можно достичь, руководствуясь сильными моральными принципами и четким видением страны», - сказал он.

Байден восхитился Харрис и назвал выбор ее кандидатуры от Демпартии лучшим решением. Президент сказал, что она продолжит бороться и останется лидером для многих американцев.

Республиканец Дональд Трамп получил 277 голосов выборщиков и одержал победу на президентских выборах. Изначально от Демпартии выдвинулся Байден, но после неудачных дебатов он снял свою кандидатуру в пользу Харрис.

США Выборы президента США Джо Байден Камала Харрис
07 ноября 2024, 01:53
Захарова высмеяла прощальную речь Харрис
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила вынимание, что кандидат в президенты Камала Харрис читала прощальную речь после поражения на выборах с экрана телесуфлера. Об этом российский дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Даже свою прощальную речь после проигрыша Камала Харрис читала с экрана», - отметила Захарова.

Харрис выступила перед своими сторонниками в ночь на 7 ноября. Она признала победу республиканца Дональда Трампа и пообещала мирную передачу власти. Также политик выразила благодарность своим сторонникам за оказанную поддержку и отметила, что гордится своей президентской кампанией.

До этого Камала Харрис позвонила Трампу и поздравила его с победой на выборах. В ходе прошедшего голосования на выборах он набрал 277 голосов выборщиков. Также его поздравили президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Мария Захарова Дональд Трамп Камала Харрис
06 ноября 2024, 23:14
«Главный приоритет». В Литве заявили о подготовке Евросоюза к войне
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
Евросоюз должен готовиться к военной конфронтации с Россией и к «самым непредвиденным военным сценариям». Об этом кандидат на пост еврокомиссара по вопросам обороны экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс заявил на слушаниях в Европарламенте.

«Оборона входит в главные приоритеты будущего состава Еврокомиссии. Я должен подготовить Евросоюз к самым непредвиденным ситуациям, это значит, к агрессии со стороны России», - сказал он.

Кубилюс пообещал повысить военные расходы и эффективность военной индустрии. Также он планирует создать «единый оборонный рынок Евросоюза», что будет означать передачу контроля над европейским военно-промышленным комплексом ЕК.

По словам будущего еврокомиссара, в ближайшие годы США «могут сосредоточиться на Китае», поэтому Евросоюзу нужно достичь большей независимости в своей обороне и в отношениях с НАТО.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил, что стране нужно немедленно выйти из Европейского союза, которого ждет крах.

США Россия Евросоюз НАТО
06 ноября 2024, 21:51
Харрис поздравила Трампа с победой на выборах
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис позвонила республиканцу Дональду Трампу и поздравила его с победой на выборах. Об этом сообщило агентство The Associated Press.

«Харрис обсудила с Трампом важность мирной передачи власти перед своей запланированной на среду речью об уступках», - сообщил агентству на условиях анонимности ее высокопоставленный помощник.

США Дональд Трамп Выборы президента США Камала Харрис

Новости по теме