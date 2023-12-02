02 декабря 2023, 13:51

Пенсионер погиб во время разрушительного взрыва в Эдинбурге

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Мужчина погиб в результате мощного взрыва, разрушившего дом в Эдинбурге. Об этом сообщил телеканал Sky News.

«Еще двое человек, 43-летняя женщина и 54-летний мужчина, были доставлены в больницу для оказания помощи», - передали журналисты.

Взрыв прогремел в доме на Бабертон-Мэйнс-авеню 1 декабря около 22:25. Грохот был настолько мощным, что его слышали за несколько километров от места происшествия. Соседи рассказали, что их дома затряслись.

Шотландская пожарно-спасательная служба направила к месту ЧП пять автомобилей. Жителей нескольких домов эвакуировали, дорогу перекрыли. Причина происшествия пока неизвестна.

Ранее взрыв газа в жилом доме произошел в Волгоградской области России. В двух квартирах начался пожар, один человек погиб.

Взрывы Шотландия
02 декабря 2023, 13:33
Заявления о тайных переговорах России с Украиной назвали абсурдными
РИА «Новости»
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Россия не ведет никаких тайных переговоров с украинской стороной. Такое заявление в беседе с Lenta.ru сделал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Таким образом депутат отреагировал на сообщение о «переговорах» российского военачальника Валерия Герасимова с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Все действия РФ координируют Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, подчеркнул Швыткин.

«Я считаю подобного рода заявления абсурдными. Главная задача России сегодня - решить вопросы специальной военной операции», - добавил он.

Депутат отметил, что Россия готова к переговорному процессу с Украиной, но движение должно быть встречным. Украинские власти в первую очередь обязаны отметить указ президента Владимира Зеленского о запрете диалога с РФ.

Накануне американский журналист Сеймур Херш заявил, что Россия и Украина ведут тайные переговоры по линии Герасимов - Залужный. Он добавил, что диалог установили вопреки указаниям Зеленского и Белого дома.

Госдума РФ Россия Переговоры Украина
02 декабря 2023, 12:40
F-35A снимут с вооружения южнокорейских ВВС после столкновения с птицей
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ВВС Южной Кореи решили вывести из эксплуатации самолет-невидимку F-35A после того, как в 2022 году он столкнулся с птицей. Об этом сообщило агентство Yonhap.

В январе 2022 года 10-килограммовый орел врезался в реактивный самолет, передавало издание EurAsian Times. Южнокорейскому пилоту F-35 пришлось «приземлиться на брюхо» во время тренировочного полета.

Из-за аварии возникло несколько проблем: были повреждены гидроканал и кабели электропитания, что помешало работе шасси.

«Комплексный анализ, проведенный совместно с американским производителем Lockheed Martin, показал, что у F-35A повреждены около 300 компонентов, включая планер, конструкцию, двигатель, а также систему управления и навигации», - написали журналисты.

Непредвиденное столкновение вызвало обсуждение расходов на ремонт, кульминацией которого в конечном итоге стало решение вывести самолет из эксплуатации из-за финансовых ограничений и опасений по поводу безопасности. По словам военных чиновников, стоимость ремонта самолета одного из F-35A составит около 107,6 миллиона долларов США, а это дороже, чем купить новый истребитель.

Ранее самолет с пассажирами врезался в птиц при вылете из Иркутска. Экипажу пришлось вернуться в аэропорт, никто из 124 человек на борту не пострадал.

Истребители Самолеты Южная Корея
02 декабря 2023, 12:38
Деньги на военные расходы предложили направить на борьбу с голодом
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Папа римский Франциск предложил направить средства, задействованные в военной промышленности, на создание международного фонда по борьбе с голодом. Слова понтифика привело издание Vatican News.

Из-за состояния здоровья папа римский не смог посетить конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-28). Его речь зачитал госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, который возглавил делегацию Святого престола.

Понтифик указал, что человечество тратит много энергии на противостояния по всему миру, в том числе в Израиле, Палестине и на Украине, в также в других местах. Он подчеркнул, что конфликты не решают проблемы, а ведут к их увеличению.

«Предлагаю на деньги, которые тратятся на военные цели, создать международный фонд по искоренению голода и проекты устойчивого развития в бедных странах, которые страдают от изменений климата», - привело издание слова папы римского.

Франциск добавил, что климатические изменения говорят о необходимости пересмотреть политику. Необходимо выходить из логики национализма и схем прошлого. Вместо этого нужно принять модель, которая допускает экологическое существование, заявил папа римский.

В конце ноября сообщалось, что понтифику диагностировали воспаление легких. Однако глава службы печати Святого престола Маттео Бруни позже опроверг эту информацию.

Деньги Папа римский Климат
02 декабря 2023, 10:14
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall анонсировал выпуск танков на Украине
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Оружейный концерн Rheinmetall AG запланировал начать производство бронемашин на Украине в 2024 году. Об этом изданию WirtschaftsWoche заявил глава компании Армин Паппергер.

Украина и Rheinmetall AG создали в октябре 2023 года предприятие, которое будет производить и ремонтировать военную технику. Концерн решил начать выпуск бронетранспортеров Fuchs, а также боевых машин пехоты Lynx. О планируемых объемах производства глава Rheinmetall AG не сообщил.

«После подписания контракта мы хотим закончить первый бронетранспортер Fuchs в течение шести - семи месяцев, и первую боевую машину пехоты Lynx в течение 12-13 месяцев», - указал он.

Ранее издание Business Insider назвало бесполезными танки Leopard, Challenger и Abrams, которые Запад направил Украине. По словам экспертов, боевые машины не стали «волшебным оружием» и не помогли ВСУ переломить ситуацию на поле боя. Украинская армия оказалась в тупике из-за начала зимы, провалившегося контрнаступления и грамотных действий ВС России, добавили военные аналитики.

Германия Оружие Украина

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