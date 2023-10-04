Пелоси выселили из кабинета после отставки Маккарти — СМИ
Бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси выселили из кабинета сразу после отставки с поста спикера Кевина Маккарти. Об этом сообщила газета Politico.
«Исполняющий обязанности спикера Патрик Макгенри электронным письмом уведомил Пелоси о необходимости покинуть свой укромный офис в Капитолии», - написали авторы статьи.
Покинуть офис Пелоси придется уже сегодня. Освободившийся кабинет отдадут для использования офису спикера. Как отметило издание, лишь у некоторых членов палаты представителей есть дополнительные помещения подобного типа в Капитолии. Обычно законодатели пользуются офисами в сенатском крыле здания.
Ранее стало известно, палата представителей американского конгресса проголосовала за отставку своего спикера Кевина Маккарти. Это стало первым в истории увольнением через принятие подобной резолюции. Временным спикером стал представитель штата Северная Каролина Макгенри.