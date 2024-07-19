Пелоси сообщила о раздумьях Байдена о выходе из президентской гонки

Читайте нас в:

«Пелоси рассказала нескольким членам Демократической партии в палате представителей, что Байдена вскоре можно будет убедить выйти из президентской гонки из-за сомнений в его победе в ноябре», - отметили авторы статьи.

Помощники Пелоси отказались комментировать эту информацию. Они отметили, что СМИ сами только попусту подогревают тему насчет Байдена.

Ранее в пятницу американские СМИ сообщили, что Байден намерен выйти из президентской гонки , но при этом не станет поддерживать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября. Ожидается, что в них примут участие Байден и Дональд Трамп.