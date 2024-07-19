19 июля 2024, 16:15

Пелоси сообщила о раздумьях Байдена о выходе из президентской гонки

Global Look Press
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Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила ряду законодателей, что президента Джо Байдена вскоре можно будет убедить отказаться от участия в предвыборной гонке. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«Пелоси рассказала нескольким членам Демократической партии в палате представителей, что Байдена вскоре можно будет убедить выйти из президентской гонки из-за сомнений в его победе в ноябре», - отметили авторы статьи.

Помощники Пелоси отказались комментировать эту информацию. Они отметили, что СМИ сами только попусту подогревают тему насчет Байдена.

Ранее в пятницу американские СМИ сообщили, что Байден намерен выйти из президентской гонки , но при этом не станет поддерживать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября. Ожидается, что в них примут участие Байден и Дональд Трамп.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
19 июля 2024, 16:15
Израильские госучреждения столкнулись с техническим сбоем
Unsplash
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Масштабный сбой в работе Microsoft, произошедший утром 19 июля, затронул и госучреждения Израиля. О подробностях сообщил местный телеканал 9TV.

По его данным, из-за неполадок парализовало работу больниц, банков, службы спасения МАДА, а также государственной почты.

Также телеканал привел ссылку на пост в соцсети, из которого можно узнать о вышедших из строя кассах самообслуживания в одном из супермаркетов.

Глобальный сбой в работе Microsoft произошел из-за обновления приложения от компании CrowdStrike , вынудившего серверы и компьютеры перейти в цикл восстановления. Он затронул работу банков, авиакомпаний и многих других сервисов по всему миру.

Росавиация заявила , что сбой не повлиял на выполнение рейсов в России благодаря переходу на импортозамещенный софт.

Ранее стало известно, что украинский мобильный оператор Vodafone на некоторое время прекратил работу из-за сбоя в Windows.

Израиль Глобальный сбой Windows 19 июля
19 июля 2024, 14:38
Лукашенко объяснил, за что решил «колошматить губернаторов» после бури в Белоруссии
РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко жестко раскритиковал действия местных властей по ликвидации последствий бури, обрушившейся на несколько регионов республики в минувшие выходные. По его мнению, никакой адекватной реакции, кроме обычных действий энергетиков, не было, сообщило БелТА.

«Отговорки типа того, что я не пойду, не хочу, не буду, не принимаются. Уполномоченные президента на местах, принимайте решительные действия», - потребовал он.

«Адекватной реакции на это событие - быстрой, четкой, военной - не было. Отвратительная работа. В первые часы и дни работы», - возмутился Лукашенко.

Именно поэтому, по его словам, он «начал колошматить губернаторов и других». Президент республики подчеркнул, что никакие отговорки в контексте случившегося принимать не собирается.

Он еще раз указал на то, что его помощники и уполномоченные должны немедленно выехать на места и разобраться с актуальными вопросами о последствиях разгула стихии.

«Надо - подключим армию. Наша страна компактная. Мы знаем, что делать», - заключил Лукашенко.

Белоруссия Александр Лукашенко
19 июля 2024, 13:01
Crowdstrike начала устранять проблему, которая привела к глобальному сбою
Global Look Press
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Специалисты компании Crowdstrike приступили к устранению ошибки обновления, которая привела к глобальному сбою устройств на операционной системе Windows. Об этом в социальной сети X сообщил глава поставщика кибербезопасности Джордж Курц.

По его словам, проблему уже выявили, речь не идет о нарушении безопасности или сторонней кибератаке.

«Это не кибератака или инцидент в сфере безопасности. Проблему обнаружили, изолировали, применяются все необходимые меры по ее решению», - написал Курц.

В пятницу утром по всему миру начался сбой глобальный сбой техники , работающей на базе Windows. От него пострадали авиакомпании, банки и операторы связи. Причиной стало ошибочное обновление от Crowdstrike, которое отключило серверы и компьютеры от сети, заставляя их перейти в цикл восстановления, из-за чего техника не смогла запустить систему.

Интернет Технологии
19 июля 2024, 12:40
Глобальный сбой повлиял на работу крупнейшего порта в Европе
Global Look Press
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Массовый технологический сбой в пятницу, 19 июля, затронул работу самого крупного порта Европы в Роттердаме. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе порта.

«Пока что мы стараемся понять, какое именно влияние оказал сбой на нашу работу. Всего в этом месте работают более трех тысяч компаний. Но сбой точно повлиял на некоторые из них. Насколько велико это влияние, мы пока что сказать не можем», - объяснила пресс-секретарь порта Сигрид Хесселинк.

Утром в пятницу произошел глобальный технический сбой компьютерной техники, работающей на базе операционной системы Windows. Из-за этого по всему миру пострадали операторы связи, авиакомпании и банки.

По информации издания Verge, причиной сбоя стало некорректное обновление от поставщика кибербезопасности CrowdStrike.

Минцифры на фоне ситуации заявило, что ЧП продемонстрировало необходимость импортозамещения критически важного программного обеспечения в России.

Интернет Microsoft Европа

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