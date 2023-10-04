Пелоси приказали освободить кабинет для нового временного спикера

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Макгенри уточнил, что собирается переназначить помещение H-132 для использования в качестве своего офиса.

«Пожалуйста, завтра освободите это помещение», - указал в письме новый спикер.

Пелоси сообщила, что не может в ближайшее время освободить кабинет и забрать свои вещи. Экс-спикер находится не в Вашингтоне.

Эту информацию подтвердили в газете Politico. Авторы материала указали, что Макгенри отправил Пелоси электронное письмо, в котором указал ей на необходимость покинуть офис в Капитолии.

Впервые в истории палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. Временно его пост занял представитель штата Северная Каролина Макгенри.