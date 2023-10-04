Пелоси приказали освободить кабинет для нового временного спикера
Исполняющий обязанности спикера нижней палаты конгресса Патрик Макгенри приказал экс-спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси освободить занимаемый ею кабинет в здании Капитолия. Об этом сообщил RT со ссылкой на телеканал CNN.
Макгенри уточнил, что собирается переназначить помещение H-132 для использования в качестве своего офиса.
«Пожалуйста, завтра освободите это помещение», - указал в письме новый спикер.
Пелоси сообщила, что не может в ближайшее время освободить кабинет и забрать свои вещи. Экс-спикер находится не в Вашингтоне.
Эту информацию подтвердили в газете Politico. Авторы материала указали, что Макгенри отправил Пелоси электронное письмо, в котором указал ей на необходимость покинуть офис в Капитолии.
Впервые в истории палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. Временно его пост занял представитель штата Северная Каролина Макгенри.