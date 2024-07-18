Пелоси предупредила Байдена о поражении на выборах

По их данным, Пелоси может публично призвать Байдена сняться с предвыборной гонки. При этом представитель экс-спикера не подтвердил эту информацию.

В разговоре с Байденом Пелоси заявила, что он не сможет победить кандидата от республиканцев Дональда Трампа , приведя в качестве аргумента данные опросов, отметили собеседники CNN. Байден в ответ на это заявил, что знаком с опросами, которые прогнозируют его победу.

Источники Politico сообщили, что Пелоси также предупредила президента о том, что демократы будут чаще публично говорить о его политической слабости. Один из собеседников газеты подчеркнул, что Пелоси не хочет просить его уходить в отставку , но собирается сделать все, чтобы это случилось.

CNN уточнил, что беседа состоялась по телефону на минувшей неделе, но точная дата разговора неизвестна. В Белом доме информацию об этом комментировать отказались.