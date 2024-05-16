Пельмени под русские песни. Как встречали и чем кормили Путина в Китае

Путин прибыл в Китай 16 мая. Этот визит стал первой зарубежной поездкой президента России после инаугурации. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры, которые продлились больше 2,5 часа , а затем отправились на торжественный прием.

Помимо традиционных китайских блюд, повара приготовили и несколько деликатесов, знакомых жителям России. Вместе с уткой по-пекински и тушеных трепангов с луком к столу подали пельмени, но не с мясом, а с креветками.

В меню также были: утиный бульон с беззубками, овощи в абалонном соусе, чумиза жареная, групер с креветочным бульоном, сладкое пирожное из маша, ванильный мусс, фрукты и мороженое. Кроме того, высокого гостя угостили китайской водкой «Маотай», уточнили в материале.

«Церемония встречи президента России Владимира Путина проходит в более торжественной обстановке, чем церемония встречи госсекретаря США Энтони Блинкена, который посетил Пекин ранее», - написали авторы публикации.

Путина приветствовали горячо, как только он прибыл на переговоры с китайским лидером. На площади перед восточными воротами Дома народных собраний выстроился почетный караул , перед входом развесили флаги Китая и России, а военный оркестр исполнил «Подмосковные вечера».

Российский президент поблагодарил председателя КНР за теплый прием. Он отметил, что китайские партнеры создали дружескую и теплую атмосферу. Си Цзиньпин заверил Путина в готовности выстроить двустороннее сотрудничество , китайский лидер назвал отношения России и Китая эталонными , которые отличаются взаимным уважением, и доверительностью.