Пекинский аэропорт отказал в приеме рейсов авиакомпании «Россия»

«Несмотря на готовность авиакомпании оперативно обеспечить выполнение указанных требований, администрация аэропорта не пошла навстречу, в связи с чем были отменены ближайшие рейсы в аэропорт „Дасин“ из Владивостока, Красноярска и Иркутска», - уточнил собеседник агентства.

Запрет будет действовать до выполнения российской стороной неких «дополнительных требований». Представители авиакомпании уже обратились в Минтранс за помощью в решении возникшей проблемы.

«Россия» уже начала проходить аккредитацию в Главном управлении гражданской авиации КНР для получения всех нужных разрешений еще этой весной.

Ранее Европа захотела арестовать более 37 самолетов российских авиакомпаний , принадлежащих Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Лайнеры приобретала дочерняя компания ГТЛК -GTLK Europe, но из-за антироссийских санкций весной 2023 года она попала под процедуру ликвидации в рамках которых их могут продать. Самолеты могут арестовать в иностранных аэропортах в конце декабря из-за разбирательства в Высоком суде Ирландии.