Пекин выразил Токио сильное недовольство после заявлений о КНР

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Встреча дипломатов состоялась во вторник. На ней Лю Цзинсун передал коллеге «строгое представление», выразил недовольство и озабоченность относительно негативных заявлений японской стороны на встречах с западными партнерами, в том числе с США.

«Очерняющие Китай нападки Японии противоречат заявлениям о продвижении стратегических двусторонних взаимовыгодных отношений. Китай призывает Японию сформировать разумное и объективное понимание Китая, прекратить создавать круги для конфронтации», - отметил Лю Цзинсун.

Ранее стало известно, что США создадут новое военное командование в Японии.