Пекин выразил Токио сильное недовольство после заявлений о КНР
Директор департамента стран Азии МИД Китая Лю Цзинсун выразил сильное недовольство и серьезную озабоченность главному министру посольства Японии в КНР Екоти Акире в связи с высказываниями Японии в отношении Китая на встречах с США. Об этом сообщила пресс-служба китайского МИД.
Встреча дипломатов состоялась во вторник. На ней Лю Цзинсун передал коллеге «строгое представление», выразил недовольство и озабоченность относительно негативных заявлений японской стороны на встречах с западными партнерами, в том числе с США.
«Очерняющие Китай нападки Японии противоречат заявлениям о продвижении стратегических двусторонних взаимовыгодных отношений. Китай призывает Японию сформировать разумное и объективное понимание Китая, прекратить создавать круги для конфронтации», - отметил Лю Цзинсун.
Ранее стало известно, что США создадут новое военное командование в Японии.