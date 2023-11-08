Патрушев заявил об опасных последствиях поддержки Украины со стороны Запада

Россия вычислила страх США перед межконтинентальной ракетой «Булава»

Американское правительство стало бояться российской баллистической ракеты «Булава», размещенной на подводных лодках. Об этом «Известиям» рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.

Твердотопливные российские «Булавы» комплекса Д-30 несут атомные подлодки проекта 955 «Борей», указал военный эксперт.

«Это весьма важный актив ядерной триады, которого серьезно опасаются прежде всего Соединенные Штаты», - отметил Кошкин.

По его словам, «Булава» стала одним из главных сдерживающих факторов для американцев. США уверены, что в случае конфликта они успеют сбить межконтинентальные ракеты шахтного базирования, однако не смогут оперативно отреагировать на действия подлодки с «Булавами».

«Когда рядом всплывет такая подводная лодка и на ней будут находиться весьма эффективные <…> ядерные ракеты „Булава“, это, конечно же, вызывает панику», - констатировал эксперт.

Ранее Минобороны сообщало, что крейсер «Император Александр Третий» успешно выполнил испытательный пуск баллистической ракеты «Булава» в Белом море.