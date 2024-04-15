Патрушев призвал Израиль не допустить эскалации ближневосточного конфликта
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел телефонные переговоры с председателем Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби. Как сообщили в пресс-службе российского аппарата, коллеги обсудили необходимость недопущения эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
«В контексте обострения обстановки на Ближнем Востоке Патрушевым отмечена необходимость проявления всеми сторонами сдержанности в целях недопущения дальнейшей эскалации конфликта», - передали в пресс-службе.
Россия выступает за урегулирование разногласий исключительно политико-дипломатическими средствами, сообщили «Известия».
На Ближнем Востоке обострился ирано-израильский конфликт , который рискует обернуться большой войной. Иран выпустил по Израилю около 150 ракет и свыше 100 дронов.
США обвинили Иран в регулярных нарушениях международного права и призвали мировое сообщество осудить агрессию. Однако произраильские силы в своей пропаганде начали переходить все логические линии , оправдывая атаку по посольству в Дамаске.