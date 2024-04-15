Патрушев призвал Израиль не допустить эскалации ближневосточного конфликта

Израиль изменил планы по началу наземной операции в Рафахе на фоне обдумывания ответа на атаку Ирана. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на два израильских источника.

«Израиль намеревался предпринимать шаги в направлении наземного наступления в Рафахе на этой неделе, но отложил планы, пока обдумывает ответ на атаку Ирана», - отметили в сообщении.

Операция Ирана в ночь на 14 апреля продемонстрировала, что небольшим арсеналом он в состоянии пробить израильскую систему ПВО. Это своего рода учения, Израиль стал для Ирана испытательным полигоном - на нем проверили реальные боевые возможности, от хакеров до операторов боевых дронов. Иран убедился в своих силах, узнал слабые места сионистского режима, в том числе хваленого «Железного купола».