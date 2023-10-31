Патрушев обвинил США в подрыве «Северных потоков» и назвал его причину
Соединенные Штаты взорвали «Северные потоки», чтобы Европа лишилась российского газа. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время выездного совещания в Томске.
Патрушев добавил, что США добились разрыва экономических отношений России и Европы, удачно использовав конфликт на Украине.
«А чтобы Европа не могла получать газ из России, [США] взорвали „Северные потоки“», - процитировало его РИА «Новости».
Секретарь СБ РФ также обвинил США в подогревании ситуации на Ближнем Востоке. Американский лидер Джо Байден не зря назвал военную помощь Украине и Израилю удачной инвестицией, которая будет выгодна Соединенным Штатам в будущем, считает Николай Патрушев.
Он добавил, что на Украине США спровоцировали госпереворот, потакали насаждению неонацистской идеологии, игнорировали убийства мирных жителей Донбасса, готовили страну к боевым действиям против России, превратили в «полигон для военно-биологических экспериментов». Однако Россия встала на защиту Донбасса и помешала «агрессивным планам», резюмировал Патрушев.