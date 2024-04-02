02 апреля 2024, 18:55

Патрушев обсудил борьбу с терроризмом с советником премьер-министра Индии

РИА «Новости»
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Астане с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом. Они обсудили сотрудничество двух стран и борьбу с терроризмом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Патрушев на встрече с коллегой из Индии также поднял вопросы, связанные с обменом данными о террористах между двумя государствами.

«Отдельный акцент сделан на противодействии терроризму как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах, обмене информацией о террористических и экстремистских элементах», - указали в пресс-службе Совбеза.

В рамках рабочей встречи стороны также обговорили укрепление российско-индийского сотрудничества в различных сферах.

Ранее секретарь Совбеза провел в Гаване переговоры с главой Кубы Мигелем Диас-Канель Бермудесом. Кубинский лидер попросил Патрушева передать президенту Владимиру Путину теплый привет и выразил свою поддержку России.

Индия Терроризм Россия
02 апреля 2024, 17:56
Карты «Мир» прекратят обслуживать в Киргизии с 5 апреля
Global Look Press
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Владельцы банковских карт «Мир» не смогут использовать их в Киргизии с 5 апреля. Национальная платежная система «Элкарт» приостановит обслуживание из-за риска вторичных санкций со стороны США. Об этом сообщила пресс-служба оператора.

На этот шаг Киргизия пошла из-за экономических ограничений, которые американские власти ввели против Национальной системы платежных карт (НСПК) - оператора «Мира».

В пресс-службе «Элкарт» объяснили, что с российских карт нельзя будет снимать наличные в банкоматах, а также переводить деньги и оплачивать покупки в POS-терминалах.

Ранее карты «Мир» перестали работать в Армении. Большинство финансовых организаций в стране прекратило их обслуживание, исключением стал только банк «ВТБ Армения». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что армянские банки хеджировали риски из-за американских санкций. По его словам, Армения и Россия будут продолжать искать способы для исправления ситуации.

США Киргизия Санкции Деньги Экономика
02 апреля 2024, 17:37
Израиль пошел вразнос. Нетаньяху решил шантажировать США войной с Ираном
Global Look Press
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Израиль продолжает вести военную операцию в секторе Газа, попутно пытаясь шантажировать США, угрожая начать войну с Ираном. О том, какие методы использует израильское руководство для сохранения власти, рассказал в колонке для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Фактически Нетаньяху взял [президента США] Джо Байдена в заложники и показывает, что может крутить им, как хочет. А вот Байдену противопоставить вообще нечего. И правда в том, что и в Рафахе ничего не закончится. Врага Израилю долго искать не надо, есть тот же Ливан. Мир Нетаньяху не нужен вообще, потому что он будет означать конец нынешней власти. А к власти они привыкли и упускать ее не собираются.

Недовольны и в США. Им там, конечно, плевать, сколько еще арабов погибнет, но картинка для всего мира из Газы очень неприглядна, а США являются спонсорами Израиля. И в Белом доме точно не хотят операции ЦАХАЛ в городе Рафахе, потому что получится очередная бойня. Тем не менее, американцы обещали Биби даже ракеты и самолеты, стремясь таким образом выкупить хоть какую-то видимость движения к миру. Но не на тех напали.

Байден оказался в заложниках У Нетаньяху есть единственный шанс удержаться у власти - продолжать войну, лучше всего вообще бесконечно. И Израилю нужна поддержка США. Удар по иранскому посольству был своеобразным шантажом американцев - мол, будете мешать, я вам тут войну с Ираном устрою.

Далее - его прямая речь.

Две главные проблемы Нетаньяху Похоже, что Израиль пошел вразнос.

Больница Аш-Шифа , в которой войска Израиля проводили «спецоперацию», превращена в руины, все оборудование разрушено, и выполнять функции медицинского учреждения больница больше не способна.

Нанесен удар по гуманитарной миссии , среди погибших есть и граждане США и, наконец, совершен самый настоящий террористический акт против Ирана - в виде ракетной атаки по посольству страны в Сирии. И самое главное - целей операции против ХАМАС Израиль добиться не может и не сможет, даже превратив в руины пограничный с Египтом Рафах, где сейчас находятся около миллиона беженцев.

У Биби (президента Израиля Биньямина - прим. ред.) Нетаньяху сейчас есть две огромные проблемы - оппозиция внутри страны и США. Сила оппозиции растет, так как народ не очень доволен тем, как идет операция в Газе, - долго, с большими потерями, а в руках ХАМАС остаются еще много заложников.

США Израиль Войны Иран Конфликт Израиля и Палестины Палестина
02 апреля 2024, 16:40
Американка подала в суд на экс-супруга, женившегося на сиамских близнецах
Freepik
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На жителя Соединенных штатов, женившегося на одной из сиамских близнецов Хенсел, подали в суд. Бывшая супруга потребовала признать отцовство, сообщил «Московский комсомолец».

Ответчик Джош Боулинг в 2021 году вступил в законный брак с Эбби Хенсел - близнецом-дицефалом. Сиамские близнецы Эбби и Бриттани родились с одним на двоих телом и органами, но с двумя головами.

Журналисты узнали о свадьбе Боулинга благодаря его бывшей супруге Аннике. Она обратилась в суд с иском об установлении отцовства. Авторы статьи пояснили, что во время развода супругов, который длился около года, Анника родила дочь. В судебных документах она упоминается как «сводная сестра Изабеллы» - первой общей с Джошем дочки.

В иске указан сам Джош и другой человек по имени Гэвин Ватнсдал. В начале марта в суд поступил отчет о генетическом тестировании, но он закрыт для прессы.

Ранее видеоролик со свадьбы знаменитых сиамских близнецов взорвало интернет. Сестры долгое время скрывали подробности своей личной жизни, но на днях решили прервать молчание.

Суд Дети
02 апреля 2024, 16:27
Пожар в Стамбуле унес жизни 15 человек
Global Look Press
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В Стамбуле случился пожар. Из-за возгорания в жилом доме погибли 15 человек. По информации издания Hürriyet, пострадали еще восемь жителей крупнейшего города Турции.

В Стамбуле случился пожар. Из-за возгорания в жилом доме погибли 15 человек. По информации издания Hürriyet , пострадали еще восемь жителей крупнейшего города Турции.

«В результате страшного пожара погибли 15 человек и получили ранения восемь человек, из них семь - серьезно», - предали авторы материала.

Пожар вспыхнул на нижнем этаже 16-этажного дома в Шишли. Помещение использовали под ночной клуб. Министр внутренних дел Али Ерликая в своем заявлении в социальной сети сообщил, что по факту инцидента начали расследование. Причиной пожара, вероятно, стали ремонтные работы.

«Причина пожара не ясна. Он (дом - прим. ред.) ремонтировался. Те, кто погиб, - это рабочие», - сказал глава Стамбула Давут Гюль.

Пожар произошел на улице Йылдыз Поста. Взрыв прогремел рядом со сценой в ночном клубе «Маскарад», расположенном на нижнем этаже 16-этажного здания, закрытого на Рамадан во время ремонта.

Ранее взрыв прогремел на газопроводе в Стамбуле. Произошло короткое замыкание электрических проводов.

Пожары Взрывы Ремонтные работы Стамбул

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