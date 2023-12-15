15 декабря 2023, 22:32

Патриарха Кирилла объявили в розыск на Украине

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Министерство внутренних дел Украины объявило, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл скрывается от «досудебного расследования». Предстоятеля Русской православной церкви объявили в розыск, сообщили в ведомстве.

РПЦ Религия Украина Патриарх Кирилл
15 декабря 2023, 22:53
«Очень далеки от этого». Макрон — о вступлении Украины в ЕС
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Евросоюз все еще далек от принятия Украины в свой состав. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, чьи слова привело РИА «Новости».

Эммануэль Макрон Евросоюз Украина
15 декабря 2023, 20:36
«Проще умереть, чем жить». Украинский кризис заставил сельского депутата схватиться за гранаты
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Украинский депутат Сергей Батрин утром 15 декабря едва не устроил массовое убийство на заседании сельсовета в Закарпатье. Представитель пропрезидентской партии «Слуга народа» взорвал три гранаты, когда коллеги рассматривали вопрос принятия бюджета на 2024 год. Мужчина стоял возле двери, нервно подергиваясь, и наблюдал за бурной дискуссией собравшихся. Когда участники начали спорить, кому из них высказаться, депутат несколько раз прокричал: «А можно я?», и бросил поочередно три гранаты. Раздались громкие взрывы, а затем истошные крики людей. Пострадали 26 человек, теперь шесть из них оказались в тяжелом состоянии. Сам подрывник тоже остался жив, врачи пытаются его реанимировать. Уголовное дело возбудили по статье «Террористический акт», его расследованием займется Служба безопасности Украины. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. За несколько дней до ЧП Батрин критиковал старосту общины.

Убийства Терроризм Взрывы Депутаты Кризис Украина
15 декабря 2023, 20:32
Канцелярия Туска призвала дать правовую оценку деятельности «смоленской комиссии»
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Деятельность польской комиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы 2010 года требует уголовно-правовой оценки. Такое заявление сделал глава канцелярии премьер-министра страны Дональда Туска Ян Грабец, чьи слова привело РИА «Новости».

Авиакатастрофы Самолеты Польша
15 декабря 2023, 20:24
Маск двумя восклицательными знаками отреагировал на решение США по Украине
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Американский предприниматель Илон Маск лаконично прокомментировал пост режиссера Робби Старбака, который в соцсети Х написал о выделении Украине финансовой помощи в рамках оборонного бюджета США. Маск отреагировал двумя восклицательными знаками.

США Конгресс США Илон Маск Украина Джо Байден

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