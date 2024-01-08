08 января 2024, 02:13

Патриарх Кирилл заявил о смене религии на Западе

РИА «Новости»
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Христианство на Западе сменит другая религия. С таким заявлением выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Цитату привело РИА «Новости».

По словам священнослужителя, на Западе место христиан стали занимать «представители другой монотеистической религии». Он добавил, что храмы в лучшем случае становятся мечетями, а в худшем - увеселительными заведениями, ведь в западном обществе наблюдается «потеря веры».

Патриарх также оценил обстановку в России, заявив, что происходят почти чудесные события в церковной жизни.

«Строятся новые храмы, реставрируются храмы старинные, и все это сопровождается обновлением нашей духовной жизни, ведь храмы наполняются народом», - подчеркнул он.

В традиционном Рождественском послании к верующим патриарх Кирилл отметил, что смысл человеческой жизни заключается в любви людей друг к другу, это чувство способно исцелить ненависть, злобу и обиды.

Религия Запад Патриарх Кирилл
08 января 2024, 03:15
Принц Эндрю заперся дома после обнародования документов по делу Эпштейна
РИА «Новости»
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Британский принц Эндрю не может справиться со стрессом после публикации документов по делу Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации девочек-подростков и работорговле. Об этом сообщило издание Mirror со ссылкой на источник.

«У него не хватает эмоционального диапазона, чтобы справиться с этим. Он заперся в комнате и не знает, как реагировать. Он опустошен», - рассказал собеседник издания.

Ранее садовник Эпштейна Хуан Алесси сообщил на допросе, что принц Эндрю частенько гостил у миллиардера и задерживался в его доме неделями. По словам Алесси, в гостях у Эпштейна Эндрю «регулярно получал массажи».

Согласно показателям свидетелей, принц Эндрю в присутствии Эпштейна общался с американкой Вирджинией Джуффре. Девушка заявляла, что герцог Йоркский изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Но дело до суда не дошло: по данным британских СМИ сын королевы Елизаветы откупился от обвинения , договорившись с адвокатами американки о выплате 10 миллионов долларов.

Великобритания Суд Адвокаты Королевская семья Британии Джеффри Эпштейн
08 января 2024, 02:53
Немецкие машинисты объявили всеобщую забастовку
РИА «Новости»
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Профсоюз машинистов Германии GDL объявил о проведении общенациональной забастовки с 9 по 12 января. В числе требований — повышение заработной платы сотрудникам. Об этом написали на сайте профорганизации.

Профсоюз машинистов Германии GDL объявил о проведении общенациональной забастовки с 9 по 12 января. В числе требований - повышение заработной платы сотрудникам. Об этом написали на сайте профорганизации.

Забастовка может парализовать железнодорожное сообщение в стране. Первыми прекратят работу машинисты товарных поездов компании DB Cargo - вечером 9 января.

«Членов GDL в Deutsche Bahn AG, Transdev и City Bahn Chemnitz просят прекратить работу 10 января в 02:00 (04:00 по московскому времени) до 18:00 12 января», - говорится на сайте профсоюза.

Причина забастовки - тарифный конфликт между Deutsche Bahn и GDL. Прошлой осенью переговоры между ними зашли в тупик.

Профсоюз, в частности, требует повысить машинистам зарплату на 555 евро в месяц, выплатить премии, компенсирующие инфляцию, а также перевести сотрудников со сменным графиком с 38-часовой на 35-часовую неделю.

Ранее несколько крупных заводов в Финляндии прекратят работу из-за забастовок. Массовые протесты пройдут 1 и 2 февраля 2024 года в районах Коккола и Килпилахти. Они носят политический характер.

Германия Поезда Забастовки
08 января 2024, 02:26
Мужчина погиб в 40-метровой яме в поисках приснившегося золота
Unsplash
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Житель Бразилии погиб в яме глубиной около 40 метров, сообщило издание Daily Star. Начать копать 71-летний мужчина решил в поисках золота, которое ему приснилось.

Житель штата Минас-Жираис считал, что золото расположено под его домом. Об этом ему рассказал «дух» во сне. Мужчина сделал дыру диаметром почти 90 сантиметров в полу кухни, после чего начал копать. Работы продолжались более года: вскоре он начал нанимать рабочих, предлагая желающим до 80 фунтов (более девяти тысяч рублей).

Во время раскопок мужчина обнаружил под своим домом камень. Не желая менять траекторию, он планировал использовать для его уничтожения динамит, однако отказался от этой идеи.

Очередной заход пенсионера в тоннель завершился трагично. По информации правоохранительных органов, он поскользнулся с платформы, которую использовал для спуска в яму и упал с высоты 12-этажного дома. Прибывшие на место пожарные не смогли спасти его жизнь.

Ранее из-за падения в яму школьница из Новосибирска провела более двух часов на 20-градусном морозе. Девочку спасли случайные прохожие.

Бразилия
08 января 2024, 01:32
Бельгия выдвинет Рейндерса на пост генсека Совета Европы
РИА «Новости»
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Бельгия предложит на пост генерального секретаря Совета Европы кандидатуру европейского комиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса. Об этом сообщило бельгийское издание Le Soir.

Власти страны объявят о своем решении до 10 января, уточнило издание. Сами выборы пройдут в июне 2024 года. Генсек СЕ избирается на пять лет.

Рейндерс является единственным кандидатом от Брюсселя. Для него это будет вторая попытка баллотироваться на должность генсека СЕ. В 2019 году он проиграл, победу одержала представительница Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

По информации издания, ранее Рейндерс планировал возглавить избирательный список бельгийской либеральной партии «Реформаторское движение» для участия в выборах в Европарламент, чтобы продолжить карьеру в качестве функционера Евросоюза. Планы пришлось скорректировать, когда это поручили нынешнему главе Евросовета Шарлю Мишелю.

Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в канун Рождества обратился к странам Евросоюза, указав на их политические просчеты. Он отметил высокую инфляцию, отсутствие экономического роста, пособия для «праздно шатающихся» украинских беженцев и энергетический кризис в ЕС.

Бельгия Еврокомиссия Запад Евросоюз Европарламент Москва

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