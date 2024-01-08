Патриарх Кирилл заявил о смене религии на Западе

По словам священнослужителя, на Западе место христиан стали занимать «представители другой монотеистической религии». Он добавил, что храмы в лучшем случае становятся мечетями, а в худшем - увеселительными заведениями, ведь в западном обществе наблюдается «потеря веры».

Патриарх также оценил обстановку в России, заявив, что происходят почти чудесные события в церковной жизни.

«Строятся новые храмы, реставрируются храмы старинные, и все это сопровождается обновлением нашей духовной жизни, ведь храмы наполняются народом», - подчеркнул он.

В традиционном Рождественском послании к верующим патриарх Кирилл отметил, что смысл человеческой жизни заключается в любви людей друг к другу, это чувство способно исцелить ненависть, злобу и обиды.