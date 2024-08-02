Пасынка Джигарханяна обстреляли в США

Читайте нас в:

«В меня выстрелили дважды из отъезжающей машины. Это произошло на улице. Вторая пуля попала мне в голову, но, к счастью, прошла по касательной», - рассказал он.

После оказания медпомощи врачи направили мужчину домой.

Позже Джигарханян-младший рассказал тому же изданию, что в его дом попытались ворваться трое незнакомых ему людей.

Соседи увидели происходящее и вызвали полицию. Нападавшие сбежали, но успели дважды выстрелить в него. Теперь ему предстоит долгая реабилитация.

В США 58-летний Степан Джигарханян живет уже достаточно давно, но регулярно приезжает в Россию к матери.

Его отчим, легендарный актер Армен Джигарханян, ушел из жизни в 2020 году.