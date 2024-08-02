02 августа 2024, 17:37

Пасынка Джигарханяна обстреляли в США

Global Look Press
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Приемный сын Армена Джигарханяна Степан получил пулевое ранение в голову на улице в Лас-Вегасе. Об этом он сообщил в комментарии изданию «Московский комсомолец».

«В меня выстрелили дважды из отъезжающей машины. Это произошло на улице. Вторая пуля попала мне в голову, но, к счастью, прошла по касательной», - рассказал он.

После оказания медпомощи врачи направили мужчину домой.

Позже Джигарханян-младший рассказал тому же изданию, что в его дом попытались ворваться трое незнакомых ему людей.

Соседи увидели происходящее и вызвали полицию. Нападавшие сбежали, но успели дважды выстрелить в него. Теперь ему предстоит долгая реабилитация.

В США 58-летний Степан Джигарханян живет уже достаточно давно, но регулярно приезжает в Россию к матери.

Его отчим, легендарный актер Армен Джигарханян, ушел из жизни в 2020 году.

США Стрельба
02 августа 2024, 16:27
Освобожденный Кара-Мурза рассказал Байдену о мыслях про смерть в тюрьме
Global Look Press
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Вышедший на свободу в рамках обмена заключенными Владимир Кара-Мурза* в ходе телефонного разговора с семьей заявил, что не рассчитывал дожить до освобождения. Свидетелем признания публициста стал президент США Джо Байден. Видео беседы опубликовала пресс-служба Белого дома в социальной сети X (бывший Twitter).

Кара-Мурза* заявил, что пока не может поверить в происходящее и считает все это сном, который он видит в камере омской колонии.

«Я был уверен, что умру в тюрьме», - добавил публицист.

Переговоры Кара-Мурзы* с родными прошли, когда он находился в самолете, а семья присутствовала в Овальном кабинете Белого дома на встрече с Байденом.

Комментируя прошедший обмен заключенными в пресс-служба администрации США объявили, что домой возвращаются трое граждан США и один обладатель грин-карты.

Кара-Мурза* получил 25 лет колонии строгого режима по трем уголовным делам: распространении недостоверной информации о российской армии, участии в нежелательной организации и государственной измене. Наказание он отбывал в колонии в Омской области.

*Владимир Кара-Мурза - признан в России иностранным агентом.

США Заключенные Белый дом в США Тюрьмы Россия Джо Байден
02 августа 2024, 15:39
Песков рассказал о службе Красикова в группе «Альфа»
РИА «Новости»
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Вернувшийся в Россию в результате обмена заключенными Вадим Красиков ранее служил в элитной группе «Альфа» вместе с некоторыми другими сотрудниками президентской охраны. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Красиков является сотрудником Федеральной службы безопасности, ранее служил в „Альфе“. Интересно, что там он служил вместе с некоторыми другими сотрудниками службы охраны президента. Друг друга они, естественно, вчера приветствовали, когда увиделись», - сказал пресс-секретарь главы государства.

В четверг ФСБ объявила о возвращении восьми россиян , которые находились в заключении в ряде стран НАТО. Одним из них являлся Вадим Красиков, который отбывал пожизненный срок в Германии.

Лично встретить соотечественников у самолета прибыл президент России Владимир Путин.

Дмитрий Песков ФСБ Россия Владимир Путин
02 августа 2024, 15:07
Камала Харрис назвала себя президентом США
Global Look Press
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Вице-президент США Камала Харрис во время поминальной речи на похоронах конгрессвумен от Демократической партии Шейлы Джексон Ли допустила оговорку и назвала себя президентом страны. Об этом сообщила газета The New York Times.

Харрис напомнила, что скончавшаяся конгрессвумен была инициатором закона, благодаря которому день освобождения рабов 19 июня в США был признан государственным праздником.

«Я была горда стать его соавтором, будучи сенатором США. А потом, будучи президентом...Извините... [Будучи] вице-президентом, для меня было честью стоять рядом с конгрессвумен Шейлой Джексон Ли вместе с президентом Джо Байденом, когда он подписывал этот документ», - сказала она.

Присутствовавшая на похоронах публика встретила эту оговорку аплодисментами и громкими криками.

Ранее стало известно, что Байден отказался от участия на выборах 5 ноября и одобрил кандидатуру Харрис от демократов. При этом ей еще нужно выиграть партийный праймериз.

США Камала Харрис
02 августа 2024, 14:36
Гершкович в прошении о помиловании попросил Путина об интервью
Global Look Press
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Осужденный в России за шпионаж журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович в заявлении о помиловании попросил президента России Владимира Путина дать интервью. Об этом говорится в статье издания, посвященной освобождению репортера.

К российскому лидеру журналист обратился на русском языке, который он значительно улучшил за 16 месяцев заключения.

«Гершкович в последней строке выдвинул предложение: после освобождения, захочет ли Путин дать интервью?» - говорится в материале.

Журналист Эван Гершкович вошел в число заключенных, попавших в списки на обмен между Россией, США и европейскими странами. Как сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, основные переговоры прошли по линии ФСБ и ЦРУ.

В ходе проведенной в аэропорту Анкары операции в Россию вернулись восемь арестованных и осужденных в странах Запада соотечественников. Государства НАТО получили 16 человек, отбывавших наказание по уголовным делам о государственной измене, шпионаже и участии в нежелательных организациях.

Осужденный в России за шпионаж журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович в заявлении о помиловании попросил президента России Владимира Путина дать интервью. Об этом говорится в статье издания , посвященной освобождению репортера.

Россия Интервью Владимир Путин Задержание Эвана Гершковича

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