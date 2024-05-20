Пассажиры вертолета Раиси погибли — СМИ
Спасатели подобрались к обломкам потерпевшего крушение вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Воздушное судно сгорело, и все находившиеся на нем пассажиры, скорее всего, погибли, заявил местный чиновник агентству Reuters.
«Вертолет президента Раиси полностью сгорел в результате крушения. К сожалению, есть опасения, что все пассажиры погибли», - сказал он.
Глава иранского Красного Полумесяца Пирхоссейн Коливанд подтвердил, что находившиеся на борту вертолета люди могли умереть. После обнаружения обломков он заявил, что ситуация выглядит «не очень хорошо».
Поисково-спасательная операция осложнялась сильным туманом. Предположительное место крушения нашли турецким беспилотником , ориентируясь на источник тепла.
Вертолет сгорел полностью. Иранские СМИ сообщили, что он находился среди деревьев на склоне холма.