20 мая 2024, 06:10

Пассажиры вертолета Раиси погибли — СМИ

Unsplash
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Спасатели подобрались к обломкам потерпевшего крушение вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Воздушное судно сгорело, и все находившиеся на нем пассажиры, скорее всего, погибли, заявил местный чиновник агентству Reuters.

«Вертолет президента Раиси полностью сгорел в результате крушения. К сожалению, есть опасения, что все пассажиры погибли», - сказал он.

Глава иранского Красного Полумесяца Пирхоссейн Коливанд подтвердил, что находившиеся на борту вертолета люди могли умереть. После обнаружения обломков он заявил, что ситуация выглядит «не очень хорошо».

Поисково-спасательная операция осложнялась сильным туманом. Предположительное место крушения нашли турецким беспилотником , ориентируясь на источник тепла.

Вертолет сгорел полностью. Иранские СМИ сообщили, что он находился среди деревьев на склоне холма.

Вертолеты Авиация Авиакатастрофы Иран Крушение украинского Boeing 737 в Иране
20 мая 2024, 05:54
Вертолет Раиси полностью сгорел
РИА «Новости»
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Вертолет иранского лидера Эбрахима Раиси полностью сгорел после жесткой посадки. Все находившиеся на борту считаются погибшими. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника.

Спасатели Ирана прибыли на место аварии. Выяснилось, что вертолет, в котором был президент и сопровождающие его чиновники, полностью сгорел при крушении.

Ранее стало известно, что специалисты нашли вертолет Раиси. СМИ опубликовали фотографию, на которой видны фрагменты борта среди деревьев на склоне холма.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент Владимир Путин внимательно следит за поступающей информацией об авиапроисшествии с вертолетом Раиси. Глава государства дал поручения Минобороны и МЧС отправить вертолетные группы и спасателей для помощи в поисковой операции.

Вертолеты Спасатели Авиакатастрофы Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
20 мая 2024, 05:19
Спасатели нашли вертолет Эбрахима Раиси — СМИ
РИА «Новости»
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Иранские спасатели обнаружили местоположение вертолета президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщил Press TV.

Сейчас специалисты приближаются к месту ЧП.

Вертолеты Спасатели Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
20 мая 2024, 04:55
Спасатели добрались до найденного турецким дроном «источника тепла»
Unsplash
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Спасатели Ирана добрались до места обнаруженного турецким дроном источника тепла, однако следов вертолета Раиси там не оказалось. Об этом сообщили в Press TV.

Ранее беспилотник Турции в ходе поисково-спасательной операции нашел источник тепла , излучение которого могло бы свидетельствовать о нахождении там обломков вертолета.

Ранее борт совершил жесткую посадку в горах из-за сильного тумана, внутри находился иранский лидер Эбрахим Раиси и сопровождающие его лица.

Как заявили СМИ, источник тепла находится рядом с деревней Тавиль, в 30 километрах от границы с Азербайджаном.

Данные сервиса Flightradar24 показали, что за полетом турецкого БПЛА, искавшего вертолет, следили более 200 тысяч человек. Сайт агентства Anadolu показывал трансляцию поисковой операции в прямом эфире.

Вертолеты Спасатели Турция Беспилотники Иран
20 мая 2024, 04:27
Турецкий беспилотник обнаружил «источник тепла» в районе поиска вертолета Раиси
Unsplash
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Турецкий беспилотник во время поисковой операции обнаружил «источник тепла», которым могут излучать обломки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщило агентство Anadolu.

Информацию подтвердил командующий КСИР. Он отметил, что источником тепла, предположительно, могут быть обломки потерпевшего крушения вертолета. СМИ сообщили, что обнаруженный источник тепла находится рядом с иранской деревней Тавиль, что в 30 километрах от азербайджанской границы. Информацию подтвердил глава Иранского общества Красного полумесяца.

Спасатели выдвинулись по обозначенным координатам, которые могут быть местом аварии вертолета иранского президента. Они прибудут в точку в ближайшее время.

За полетом турецкого БПЛА, задействованного в поисковой операции, следили более 200 тысяч человек. Сайт турецкого агентства Anadolu показывает поисковую операцию с камеры дрона в прямом эфире.

Вертолеты Спасатели Турция Беспилотники Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси

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