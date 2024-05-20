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«Вертолет президента Раиси полностью сгорел в результате крушения. К сожалению, есть опасения, что все пассажиры погибли», - сказал он.

Глава иранского Красного Полумесяца Пирхоссейн Коливанд подтвердил, что находившиеся на борту вертолета люди могли умереть. После обнаружения обломков он заявил, что ситуация выглядит «не очень хорошо».

Поисково-спасательная операция осложнялась сильным туманом. Предположительное место крушения нашли турецким беспилотником , ориентируясь на источник тепла.

Вертолет сгорел полностью. Иранские СМИ сообщили, что он находился среди деревьев на склоне холма.