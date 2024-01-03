Пассажиры автобуса в Литве устроили издевательства над русскоязычной женщиной

На видео несколько мужчин отобрали телефон у женщины и перекидывали его друг другу, сопровождая эти действия нецензурной бранью и криками: «Тут не Россия». Женщина на русском языке требовала отдать телефон. Остальные пассажиры автобуса не вмешивались в конфликт и никак не реагировали на происходящее.

Причина конфликта неизвестна. Точное место тоже. Но автор ролика подписал его словами «Только в Вильнюсе».

Во вторник, 2 января, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Киев не добился в конфликте с Россией тех результатов, на которые рассчитывал Запад. Теперь, по мнению политика, Украину ждет тяжелый год , а западным странам придется смириться, что события будут развиваться не по их сценарию.