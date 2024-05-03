Пассажирский самолет Centrum Air резко сменил курс из-за пыльной бури
Самолет авиакомпании Centrum Air резко сменил курс из-за сильной пыльной бури. Как сообщил Telegram-канал «Новости Ташкентского неба», авиасудно увели на международный самолет в Самарканде.
Самолет летел из Джедды в Термез. Из-за мощного ветра и пыльной бури в пункте назначения пилоты решили увести судно на запасной аэродром.
«Экипаж принял решение об уходе на запасной аэропорт по маршруту следования по причине неблагоприятных погодных условий», - написали авторы публикации.
Ранее несколько летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы из-за дождя и ветра с порывами до 16 метров в секунду. Решения принимали командиры воздушных судов, исходя из безопасности полета.
Самолет авиакомпании Centrum Air резко сменил курс из-за сильной пыльной бури. Как сообщил Telegram-канал «Новости Ташкентского неба» , авиасудно увели на международный самолет в Самарканде.