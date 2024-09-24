Пассажирский поезд и грузовой состав столкнулись в Германии, есть пострадавшие

Около 07:30 утра по местному времени (08:30 по Москве) в районе городов Ксантен и Дуйсбург на западе ФРГ пассажирский состав, в котором находились около 30 человек, сошел на соседний путь и врезался в стоящий там товарный локомотив.

«В результате аварии 13 человек получили травмы, трое из них были серьезно ранены», - уточнили представители полиции.

Ни один из поездов не сошел с рельсов. Местные власти начали расследование.

Накануне в США зафиксировали случай угона поезда метро женщиной в шапочке для душа и ее спутником. Пара врезалась в другой локомотив и сбежала. Полиция объявила их в розыск.