24 сентября 2024, 19:45

Пассажирский поезд и грузовой состав столкнулись в Германии, есть пострадавшие

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В Германии в результате столкновения пассажирского и грузового поездов пострадали 13 человек. Об этом сообщил журнал Spiegel.

Около 07:30 утра по местному времени (08:30 по Москве) в районе городов Ксантен и Дуйсбург на западе ФРГ пассажирский состав, в котором находились около 30 человек, сошел на соседний путь и врезался в стоящий там товарный локомотив.

«В результате аварии 13 человек получили травмы, трое из них были серьезно ранены», - уточнили представители полиции.

Ни один из поездов не сошел с рельсов. Местные власти начали расследование.

Накануне в США зафиксировали случай угона поезда метро женщиной в шапочке для душа и ее спутником. Пара врезалась в другой локомотив и сбежала. Полиция объявила их в розыск.

Германия Поезда
24 сентября 2024, 20:07
Умер экс-глава ЮНЕСКО Амаду-Махтар Мбоу
Global Look Press
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Бывший генеральный директор ЮНЕСКО Амаду-Махтар Мбоу умер в возрасте 103 лет в столице Сенегала Дакаре. Он возглавлял организацию с 1974 по 1987 годы, сообщило агентство APS.

Смерть политика прокомментировал президент Сенегала Бассиру Диомай Фай в соцсети X, назвав его «патриархом сенегальской нации». По словам сенегальского лидера, Мбоу оставил неоценимое наследие в борьбе «за глобальную образовательную и культурную справедливость».

Соболезнования в связи со смертью Амаду-Махтара Мбоу выразили действующий гендиректор ЮНЕСКО Одри Азулай. Она отметила, что он внес глубокий вклад в организацию, отстаивая необходимость равного достоинства между народами и культурами.

Амаду-Махтар Мбоу родился 20 марта 1921 года в Дакаре. После окончания Сорбонны был учителем истории и географии. С 1952 по 1957 год руководил департаментом начального образования Сенегала, а после его назначили министром образования и культуры.

Сотрудничество с ЮНЕСКО у Мбоу началось в 1953 году, когда он был руководителем делегаций от Сенегала. Его дважды избирали генеральным директором организации: с 1974 по 1980-й и с 1980 по 1987 годы. Именем Мбоу назван государственный университет Дакара.

История Образование
24 сентября 2024, 18:45
В небе над Калифорнией столкнулись советский учебный самолет и китайский лайнер
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В небе над американским штатом Калифорния учебно-тренировочный самолет советской разработки Як-52 столкнулся с другим воздушным судном. Об этом сообщил телеканал NBC Los Angeles.

Вторым участником происшествия стал китайский лайнер Nanchang CJ-6A. По данным источника, в результате столкновения одно из воздушных средств упало, а его пилот погиб.

Другой борт сумел благополучно приземлиться примерно в 15 минутах от места крушения, при этом его пилот получил лишь незначительные травмы. В обоих самолетах не было пассажиров.

Оба легкомоторных судна упали в черте города, среди жилой застройки, но не на дома. Пилотам удалось направить падающие самолеты на дороги, избежав столкновения с жилыми зданиями. Причины и обстоятельства ЧП пока неизвестны.

Советский одномоторный Як-52 разработали в 1970-х годах как учебно-тренировочный самолет. Китайский лайнер Nanchang CJ-6A производили на основе другой советской модели - Як-18.

Ранее легкомоторный самолет СП-30 упал в районе села Верх-Озерное Быстроистокского района Алтайского края. На борту находился только пилот , он не пострадал.

США Авиация Авиакатастрофы Калифорния
24 сентября 2024, 18:06
Зеленский пока не встретился с Трампом в США
Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться встречи с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ряд западных СМИ ранее отмечали, что в ходе визита в США Зеленский проведет встречи с Трампом и его соперницей, вице-президентом и кандидатом на пост главы государства от демократов Камалой Харрис.

«Несмотря на слова Трампа на вероятной встрече с Зеленским, когда он посетит страну, пока эту встречу так и не назначили», - отметили журналисты.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах президента первым делом свяжется с российским лидером Владимиром Путиным и Зеленским, после чего призовет к заключению сделки по урегулированию конфликта.

Ранее Трамп назвал Зеленского лучшим торгашом в истории после его визитов в США.

США Владимир Зеленский Дональд Трамп
24 сентября 2024, 04:25
Много вопросов — это индикатор. Начальник Генштаба США раскрыл секрет общения с Россией
РИА «Новости»
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Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун заявил на мероприятии совета по международным отношениям, что научился понимать замысел российских военных в процессе переговоров. Об этом сообщило РИА «Новости».

Офицер заявил, что много информации о коллегах из других стран можно получить просто во время разговора. Браун посоветовал внимательно прислушиваться к тому, какие темы они поднимают и какие вопросы задают. Он привел в качестве примера общение с российскими военными в Сирии.

«Разговаривал не я, а полковник. Но я мог сказать, что у них на уме, основываясь на том, какие вопросы они задавали. Если они задавали один и тот же вопрос несколько дней подряд - это был индикатор», - сказал военный.

Россия и США смогут восстановить отношения после завершения конфликта на Украине, уверен бывший советник экс-президента Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм. Он призвал Белый дом учесть ошибки прошлого и построить экономически выгодные связи.

США Дипломатия Сирия Международные отношения Россия

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