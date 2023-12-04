Пассажирский автобус попал под обстрел в Турции

Транспорт ехал с автовокзала Эрбаа в Стамбул, когда по нему начали стрелять. В автобусе находились 33 пассажира. Злоумышленник сделал несколько выстрелов в сторону, после чего скрылся с места происшествия.

Пули пробили крышку двигателя, в результате чего повреждения получил дизельный фильтр. По данным канала, пассажиры не пострадали.

Правоохранители начали розыск стрелка. Что послужило причиной такого поведения, неизвестно.

В конце ноября неизвестные устроили стрельбу при въезде в Иерусалим. Злоумышленники открыли огонь по горожанам, которые находились в районе автобусной остановки на перекрестке Гиват-Шаул. По данным газеты Haaretz , от полученных ранений скончалась 16-летняя девочка.

Jerusalem Post сообщил о двух погибших. По данным этой газеты, жертвами стали 24-летняя девушка и 73-летний мужчина.