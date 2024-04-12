Пассажирку заставили прилюдно снять протез груди в аэропорту Дублина

По словам женщины, она проходила через сканеры, когда у нее обнаружили протез. Сотрудники аэропорта сказали ей снять его, несмотря на то, что терминал службы безопасности на тот момент был переполнен.

Пассажирка призналась, что ощутила себя «кроликом в свете фар» и была слишком напугана, чтобы сопротивляться, поэтому подчинилась этому требованию. При этом она не знала, что могла потребовать в этой ситуации проведения приватного досмотра.

Позже представители дублинского аэропорта извинились перед женщиной, отреагировав таким образом на ее жалобу, но не обещали, что подобная ситуация больше не повторится.

Сама пассажирка заявила, что обеспокоена тем, что другие люди тоже могут не знать о возможности запросить проведение частного скрининга. Она добавила, что с такой ситуацией могут столкнуться люди, имеющие не только протезы, но и колостомические мешки (калосборники).

Ранее Уральская транспортная прокуратура сообщила, что проверит информацию о драке экипажа «Уральских авиалиний» с пассажирами в Краснодарском крае.