Пассажирку с расстройством желудка сняли с самолета за частые походы в туалет

Сама пассажирка призналась, что знала о своем состоянии, но приняла большое количество лекарств и считала, что неприятности в полете ее не настигнут. Она добавила, что представители перевозчика отказались оплатить ей такси до отеля, а также перебронировать билет на другой рейс.

«Руководитель представительства Westjet вызвал охранника, чтобы запугать меня, но когда я разрыдалась, то пришедший мужчина понял, что начальник тот еще засранец» - заявила пассажирка.

Свою историю после возвращения домой она опубликовала в социальной сети X (бывший Twitter) и посоветовала читателям отказаться от полетов, если у них есть проблемы с желудком.

Первый же комментатор написал, что «засранцем» оказался совсем не руководитель представительства перевозчика. Многие также поинтересовались, сколько раз нужно посетить туалет на борту, чтобы заработать высадку с рейса.

Среди читателей пассажирки оказалась профессиональная стюардесса, которая пояснила, что экипаж сделал все правильно.

«Ваше заболевание могло передаваться воздушно-капельным путем, что опасно для пассажиров. Кроме того, туалеты предназначены для всех летящих, а не для одного человека», - написала она.

Другие пользователи также не стали сочувствовать высаженной пассажирке. Они отметили, что она сама могла последовать своему совету и, зная о своем состоянии, могла отказаться от полета без скандала.

Представителям авиакомпаний в аэропортах всего мира часто приходится разбираться с пассажирами, среди которых бывают агрессивные. В начале этой недели опоздавший на посадку на рейс в Пермь мужчина разбил стойкой ограждения стекло представительства авиакомпании «Победа». От разлетевшихся осколков никто не пострадал. Буяна задержали сотрудники полиции и завели против него дело за уничтожение чужого имущества.