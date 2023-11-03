Пассажирка в аэропорту Австралии выбежала на взлетную полосу, чтобы остановить самолет

Происшествие случилось 1 ноября. На кадрах видно, что растерянная женщина вышла в тапочках и с мобильником, подошла близко к самолету и посмотрела на пилотов. Летчики удивились, когда заметили нарушительницу.

Как отметил источник, пассажирка начала размахивать руками и пыталась привлечь внимание членов экипажа. Однако попытки не увенчались успехом, перфоманс остановил сотрудник воздушной гавани. В итоге женщину задержали.

«Она протиснулась мимо сотрудников у двери запасного выхода, выбежала на взлетную полосу, подбежала к самолету и встала буквально перед ним рядом с передним колесом», - рассказал один из очевидцев случившегося.

В сентябре СМИ опубликовали историю, как опоздавший на рейс российский турист две недели жил в аэропорту Пхукета. Мужчина отправился домой после того, как мать смогла ему выслать деньги на обратный билет.