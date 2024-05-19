Пассажир вертолета Раиси сообщил, что плохо себя чувствует

Мужчина заявил, что «плохо себя чувствует и слышит звуки машин и скорой помощи». Другой информации о состоянии членов экипажа и пассажиров не поступало.

Ранее стало известно об установлении места аварийной посадки вертолета среди пассажиров которого есть президент Ирана Эбрахим Раиси. Сигнал получили с мобильного телефона одного из членов экипажа.

Как сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), турецкое правительство направило более 30 альпинистов на помощь иранским коллегам. Анкара внимательно следит за поисками борта и готова оказать всю необходимую поддержку.