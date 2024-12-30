Пассажир разбившегося Boeing 737 успел отправить сообщение своим близким
Один из погибших пассажиров лайнера, потерпевшего крушение в аэропорту Муан в Южной Корее, успел написать несколько сообщений своему родственнику. Он описывал происходящее, а в конце успел попрощаться. Об этом сообщило агентство News1.
«В крыло попала птица. Приземлиться не получается», - написал пассажир непосредственно перед посадкой самолета ожидавшему в аэропорту родственнику.
В ответ на вопрос, когда это произошло, близкий пассажира получил страшный ответ.
«Прямо сейчас. Видимо, мне пора высказать свою последнюю волю…» - написал погибший.
После этого пассажир самолета перестал отвечать на сообщения, а через две минуты самолет приземлился на «брюхо», после чего выкатился со взлетной полосы и взорвался.
Южнокорейские власти подтвердили гибель 179 пассажиров самолета. Всего на борту Boeing 737-800, совершавшего рейс по маршруту Бангкок - Муан, находился 181 человек, среди которых было пятеро детей.
Ранее один из двух выживших в авиакатастрофе пришел в себя в реанимации и начал говорить. Но пока расспросы отложили, чтобы не нанести пациенту дополнительный вред.