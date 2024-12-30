30 декабря 2024, 04:13

Пассажир разбившегося Boeing 737 успел отправить сообщение своим близким

Global Look Press
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Один из погибших пассажиров лайнера, потерпевшего крушение в аэропорту Муан в Южной Корее, успел написать несколько сообщений своему родственнику. Он описывал происходящее, а в конце успел попрощаться. Об этом сообщило агентство News1.

«В крыло попала птица. Приземлиться не получается», - написал пассажир непосредственно перед посадкой самолета ожидавшему в аэропорту родственнику.

В ответ на вопрос, когда это произошло, близкий пассажира получил страшный ответ.

«Прямо сейчас. Видимо, мне пора высказать свою последнюю волю…» - написал погибший.

После этого пассажир самолета перестал отвечать на сообщения, а через две минуты самолет приземлился на «брюхо», после чего выкатился со взлетной полосы и взорвался.

Южнокорейские власти подтвердили гибель 179 пассажиров самолета. Всего на борту Boeing 737-800, совершавшего рейс по маршруту Бангкок - Муан, находился 181 человек, среди которых было пятеро детей.

Ранее один из двух выживших в авиакатастрофе пришел в себя в реанимации и начал говорить. Но пока расспросы отложили, чтобы не нанести пациенту дополнительный вред.

Дети Авиакатастрофы Птицы Самолеты Южная Корея Boeing Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан
30 декабря 2024, 02:07
Шансы выжить 50/50. Тяжелобольной Асме Асад перекрыли дорогу в Лондон
Global Look Press
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Тяжелобольной жене бывшего сирийского главы Башара Асада Арме запретили возвращаться в Великобританию для лечения. Об этом сообщило The Times.

Асма Асад родилась в Лондоне. Однако срок ее британского паспорта истек еще в 2020 году. Источники издания в Уайтхолле подтвердили, что у нее больше нет действительных документов для въезда в Великобританию.

Министр внутренних дел Королевства Иветт Купер также публично заявила, что правительство не позволит Асме Асад вернуться в страну, поскольку решение «не может быть основано исключительно на соображениях здоровья». Министр иностранных дел Дэвид Лэмми ранее назвал Асму, родившуюся и выросшую в Актоне, на западе Лондона, «нежелательной гостьей».

В середине декабря The Telegraph сообщил, что Асму Асад изолировали от других людей из-за лейкоза во избежание заражения инфекционными заболеваниями. Врачи, по сведениям источников газеты, оценили ее шансы выжить как 50/50. Один из собеседников издания заявил, что «Асма умирает».

В Великобритании Асма Асад работала инвестиционным банкиром в крупном банке. Она вышла замуж за Башара Асада в 2000 году - в тот же год он возглавил Сирию. В мае 2024 года Асме Асад диагностировали лейкемию.

Лондон Великобритания Сирия Башар Асад
30 декабря 2024, 01:37
Критик помощи Украине Миланович вырвался вперед на выборах президента Хорватии
Unsplash
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Действующий президент Зоран Миланович, кандидат от оппозиционной партии Социал-демократов, имеет все шансы победить в первом туре президентских выборов в Хорватии. Об этом со ссылкой на данные Государственной избирательной комиссии сообщил местный портал Dnevnik.hr.

Предварительные результаты показали, что на основании результатов почти 52% избирательных участков Миланович получил 50,1% поддержки, значительно опередив своего основного соперника Драгана Примораца - кандидата от правящего Хорватского демократического содружества (ХДС). Приморац набрал только 22,3%.

Однако окончательные результаты еще не объявлены. Если ни один из кандидатов не наберет большинства голосов, 12 января состоится второй тур выборов.

Должность президента в Хорватии носит в основном церемониальный характер. Миланович на протяжении всего своего прошлого срока конфликтовал с премьер-министром Андреем Пленковичем по вопросам внешней и государственной политики и жестко критиковал Европейский Союз и НАТО за их поддержку Украины. В 2022 году он также ставил условия вступления в альянс Финляндии и Швеции.

Выборы
30 декабря 2024, 00:13
Скончался 39-й президент США Джимми Картер
globallook CNP/AdMedia
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Ушел из жизни 49-й президент Соединенных Штатов Джимми Картер. Об этом сообщила газета Atlanta Journal-Constitution.

Джимми Картеру недавно исполнилось 100 лет. Информацию о смерти политика подтвердил его сын Чип Картер.

Картер прожил дольше любого другого президента США. В феврале 2023 года его отправили на лечение в хоспис на дому в Плейнсе, штат Джорджия, это произошло после серии коротких госпитализаций.

В последние годы жизни Картер боролся со злокачественной опухолью. Болезнь поразила его печень и мозг.

Джимми Картер занимал пост президента США в 1977–1981 годах. Он ушел после одного срока, который притом провел весьма успешно. Картер добился восстановления доверия к правительству страны после сокрушительного Уотергейтского скандала, закончившегося отставкой Ричарда Никсона.

Кроме того, благодаря Картеру стали возможны Кэмп-Дэвидские соглашения, которые закрепили мирный договор между Египтом и Израилем.

Ранее умер ведущий телемостов между СССР и США Фил Донахью.

США
29 декабря 2024, 22:43
Грузии порекомендовали провести еще одни выборы
РИА «Новости»
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Северо-Балтийская восьмерка (NB8), в которую входят Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция, предложила Грузии провести парламентские выборы в соответствии с рекомендациями ОБСЕ. Совместное заявление стран опубликовала пресс-служба финского МИД на официальном сайте.

В заявлении страны NB8 призвали «тщательно и беспристрастно расследовать нарушения, о которых сообщалось перед и во время парламентских выборов в Грузии 26 октября».

Авторы заявления сообщили, что страны Северной Европы и Балтии обеспокоены тем, что Грузия, по их мнению, движется к «более глубокой поляризации и кризису».

«Мы призываем грузинские власти предпринять меры для выхода из кризиса и восстановления доверия общества к демократическим институтам, в том числе путем выполнения рекомендаций ОБСЕ по выборам и возможности проведения новых выборов на основе этих рекомендаций», - сказано в заявлении в тексте.

Кроме этого страны NB8 осудили насилие и запугивания в отношении демонстрантов, политиков и представителей СМИ и угрозы в адрес президента бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Ранее избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили официально вступил в должность главы государства. Инаугурация грузинского лидера прошла в здании парламента.

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