Пассажир индийской компании умер во сне на борту самолета
Смертью закончился полет для пассажира авиакомпании IndiGo. По данным издания The Times of India, погибшему мужчине было 43 года.
Смертью закончился полет для пассажира авиакомпании IndiGo. По данным издания The Times of India , погибшему мужчине было 43 года.
Самолет выполнял рейс из индийского города Чандигарх в Калькутту. Пассажир почувствовал недомогание сразу после взлета. По словам очевидцев, мужчина начал задыхаться и сильно потеть. Бортпроводники принесли беспокойному пассажиру воды.
Мужчина заявил, что ему стало лучше и он намерен подремать, чтобы спокойно перенести полет. Однако после приземления пассажир не проснулся. Экипаж авиакомпании вызвал на борт бригаду скорой медицинской помощи, которая забрала мужчину в больницу.
По словам представителя лечебного учреждения, к моменту приезда медиков пульса у пассажира уже не было. Предварительной причиной смерти назвали остановку сердца. Окончательные выводы сделают после вскрытия.
Авиакомпания IndiGo в своем официальном заявлении уточнила, что после посадки пассажир потерял сознание и скончался по пути в больницу. Представители перевозчика выразили слова соболезнования родным и близким погибшего.
В минувший вторник, 5 декабря, стало известно о смерти россиянки на борту самолета , летевшего в Канаду к дочери. По предварительным данным, женщина умерла из-за оторвавшегося тромба. По словам очевидцев, женщине стало плохо в полете, а смерть наступила уже после посадки, когда она спускалась по трапу.