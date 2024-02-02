Пашинян заявил об отказе продолжать военно-техническое сотрудничество с РФ

Глава правительства отметил, что им нужно понять, с кем они реально смогут поддерживать оборонные и военно-технические отношения.

«Раньше эта проблема была простой, потому что не было такого вопроса и не было сложности в создании концепции. Раньше 95-97% наших отношений в оборонной сфере приходилось на Российскую Федерацию, теперь этого не может быть как по объективным, так и по субъективным причинам», - заявил Пашинян.

Он добавил, что республиканским властям нужно определиться, как они будут взаимодействовать с Ираном, Индией, США, Грузией, Францией и РФ, а также решить вопрос о нахождении в составе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее Пашинян заявил, что ОДКБ оставила Армению в самый решающий момент один на один со своими проблемами, подразумевая под этим ситуацию с Нагорным Карабахом.