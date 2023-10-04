Пашинян заявил о готовности подать в отставку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подать в отставку, если это поможет нормализовать ситуацию в стране. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Любые угрозы нужно воспринимать серьезно, от кого бы они ни исходили. От кого бы они ни исходили, угрозы для РФ являются неприемлемыми», - подчеркнул Песков.
Ринкевичс в минувшую пятницу, 20 октября, заявил, что если расследование выявит участие России в повреждении газопровода Balticconnector (в территориальных водах Финляндии), то Балтийское море могут закрыть для всех судов РФ.
Повреждения трубопровода выявили в начале октября, когда в подводной трубе упало давление, подачу газа временно перекрыли.
Центральная криминальная полиция Финляндии высказывала мнение, что Balticconnector могли повредить намеренно.
Нечаев напомнил, что Германия отозвала согласие на функционирование четырех из пяти генконсульств России на своей территории. До 31 декабря 2023 года эти диппредставительства прекратят свою работу.
«Деградация двусторонних отношений - не наш выбор. Инициатива их разрушения исходит из Берлина», - подчеркнул российский посол.
Он также высказался о так называемых «красных линиях», которые немецкое руководство беспрепятственно переступило в вопросах высылки дипломатов РФ и расследования терактов на «Северных потоках».
«Мы давно не ориентируемся на красные линии Берлина. Большинство когда-то незыблемых для Германии табу нарушено», - подчеркнул дипломат.
Он отдельно затронул тему возможной передачи киевскому режиму ракет Taurus, указав на ширину номенклатуры ФРГ в военных поставах.
«Она включает современные системы ПВО/ПРО, артиллерию, тяжелые танки, РСЗО. По Taurus правительство ФРГ пока проявляет сдержанность», - уточнил Нечаев.
Несмотря на это, он заявил, что Россия должна быть готова к любому развитию ситуации.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на странную реакцию Германии после подрыва «Северных потоков». Она отметила, что ни один немецкий политик не уточнил у американских коллег детали произошедшего. Дипломат подчеркнула, что такое поведение ФРГ говорит о полной потери ее суверенитета.
«Это будет грубейшим нарушением международного права транспорта и мореходства, о чем страны НАТО, <…>, любят повторять на каждом углу», - высказался Грушко.
Он подчеркнул, что Альянс давно грезит мечтами о превращении Балтийского моря в свое внутреннее озеро. Однако Россия не допустит такого исхода событий.
«Мы знаем, что некоторые политики <…> мечтают превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО. Этого не будет, не будет никогда», - заключил замминистра.
Ранее Александр Грушко призвал НАТО направить усилия, которые он прилагает для расследования повреждения Balticconnector , на выяснение обстоятельств подрыва российских «Северных потоков».
До этого российский лидер Владимир Путин назвал «чушью собачьей» попытки западных стран переложить вину за ЧП на Balticconnector на РФ. По его словам, единственной целью западных политиков стало отвлечение внимания от теракта на нитках «Северных потоков».
«У нас более одной тысячи убитых и пленных - все они сторонники ХАМАС», - сказал он.
За последние сутки израильские военные поразили более 320 военных объектов в секторе Газа. ЦАХАЛ ударил по тоннелям, где скрывались боевики, десяткам оперативных командных центров, наблюдательным пунктам и комплексам. Военные уничтожили десятки пусковых установок минометов и противотанковых ракет.
В Ливане израильские подразделения ударили по террористической ячейке и пусковому пункту противотанковых ракет, которые планировали направить на приграничный город Шломи.
ЦАХАЛ отменит наземную операцию, если боевики ХАМАС сдадутся в плен и отпустят заложников. По последним данным, в сектор Газа насильно увезли 212 человек.