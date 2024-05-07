Пашинян выдвинул требования к российским каналам и пригрозил отключением

«Исходя из подписанных договоров, мы просим российские каналы уважительно относиться к Армении и ее интересам», - подчеркнул он на пресс-конференции в Ереване.

По словам Пашиняна, власти страны готовы много раз об этом просить, а затем и несколько раз потребовать. Но терпению может прийти конец.

«Если после седьмого раза эти требования будут проигнорированы, другого варианта нет, эти телеканалы должны быть отключены, не должны вещать», - пригрозил премьер страны.

Что именно подразумевают эти требования, Пашинян, правда, не пояснил, но предупредил, что выдвигать их будут еще два раза.

«Еще два раза потребуем, если нет, то уже сейчас мы должны констатировать, каким будет следующий шаг», - заключил политик.