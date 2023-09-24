Пашинян усомнился в эффективности структур безопасности, в которых состоит Армения
Структуры безопасности, в которые входит Армения, стали неэффективными. Об этом заявил в послании согражданам премьер-министр страны Никол Пашинян, трансляцию провел youtube-канал News.am.
По его словам, ситуация в Нагорном Карабахе продемонстрировала «непродуктивность работы внешних структур», связанных с безопасностью.
«Нападения на Армению, предпринятые Азербайджаном в последние годы, позволяют сделать очевидный вывод, что структуры внешней безопасности, в которых мы участвуем, неэффективны с точки зрения государственных интересов и безопасности Армении», - отметил Пашинян.
Армения является постоянным членом ОДКБ - Организации Договора о коллективной безопасности. Пашинян заявлял о возможном выходе страны из этого объединения.
Премьер-министр возложил на Россию вину за то, что страна якобы не могла урегулировать конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг обвинения в адрес российских миротворцев. Он указал на беспочвенность критических заявлений и отметил, что Россия осталась важным союзником и партнером Армении.