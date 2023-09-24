Пашинян усомнился в эффективности структур безопасности, в которых состоит Армения

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По его словам, ситуация в Нагорном Карабахе продемонстрировала «непродуктивность работы внешних структур», связанных с безопасностью.

«Нападения на Армению, предпринятые Азербайджаном в последние годы, позволяют сделать очевидный вывод, что структуры внешней безопасности, в которых мы участвуем, неэффективны с точки зрения государственных интересов и безопасности Армении», - отметил Пашинян.

Армения является постоянным членом ОДКБ - Организации Договора о коллективной безопасности. Пашинян заявлял о возможном выходе страны из этого объединения.

Премьер-министр возложил на Россию вину за то, что страна якобы не могла урегулировать конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг обвинения в адрес российских миротворцев. Он указал на беспочвенность критических заявлений и отметил, что Россия осталась важным союзником и партнером Армении.