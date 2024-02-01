Пашинян упрекнул ОДКБ в безразличии к проблемам Армении

Пашинян напомнил, что долгое время концепция безопасности Армении заключалась в том, что страна является членом ОДКБ, а ситуация с Нагорным Карабахом - конфликтом, признанным на международном уровне.

Однако организация якобы не стала обеспечивать свою часть вопроса безопасности Армении, а с наступлением решающего момента ей предложили «решать проблемы самой». По словам Пашиняна, теперь республика должна, насколько это будет возможно, обеспечивать свою безопасность самостоятельно.

Армянская сторона обратилась к Азербайджану с предложением подписать пакт о ненападении в случае затягивания процесса заключения мирного договора. Никол Пашинян напомнил о приверженности республики мирной повестке дня.