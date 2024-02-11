Пашинян рассказал о планах Армении по вступлению в НАТО

«В нашей повестке такого вопроса нет. То есть, мы не обсуждали и не обсуждаем вопрос вступления в НАТО. У нас с НАТО есть партнерские отношения и здесь нет ничего нового», - сказал он.

По словам Пашиняна, ранее у блока и Армении была программа партнерства, но сейчас систему переформатируют в другой формат сотрудничества, который не включает в себя вступление в альянс.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что Штаты и ЕС хотят сближения Армении с трансатлантическими союзниками. Как отмечал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, страны НАТО пытаются продвигать через Армению свои интересы в регионе Закавказья.