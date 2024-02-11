11 февраля 2024, 22:43

Пашинян рассказал о планах Армении по вступлению в НАТО

РИА «Новости»
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Армения не обсуждала возможность присоединения к Североатлантическому альянсу. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в беседе с The Telegraph.

«В нашей повестке такого вопроса нет. То есть, мы не обсуждали и не обсуждаем вопрос вступления в НАТО. У нас с НАТО есть партнерские отношения и здесь нет ничего нового», - сказал он.

По словам Пашиняна, ранее у блока и Армении была программа партнерства, но сейчас систему переформатируют в другой формат сотрудничества, который не включает в себя вступление в альянс.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что Штаты и ЕС хотят сближения Армении с трансатлантическими союзниками. Как отмечал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, страны НАТО пытаются продвигать через Армению свои интересы в регионе Закавказья.

США Армения Европа НАТО
11 февраля 2024, 23:00
Первый в мире человек умер от нового вируса в США
Freepik
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Впервые человек скончался из-за нового вируса аляскапокс на полуострове Кенай в США. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Предположительно, причиной заражения могла быть кошка, жившая вместе с мужчиной. Как рассказали в администрации Аляски, погибший был преклонного возраста и много болел, поэтому постоянно наблюдался у врачей.

Медики решили, что у пациента оспа, ведь симптомы были схожи: покраснения, увеличенные лимфоузлы, высокая температура тела и ослабление иммунитета. После его кончины специалисты повторно изучили результаты анализов.

В крови пациента обнаружили AKPV - он же alaskapox. Появление вируса зафиксировали в 2015 году. До этого случая им переболели только пятеро пациентов и заболевание не доходило до летального исхода.

По предварительным данным специалистов, сначала вирус появился у крупного скота, потом передался грызунам, а от них болезнь перешла к домашним кошкам.

Ранее издание The Guardian сообщило, что при глобальном потеплении человечество может столкнуться с угрозой новой пандемии из-за вирусов, которые таятся в вечной мерзлоте Сибири. Ученые уже зафиксировали штаммы «микробов Мафусаила», или так называемых зомби-вирусов.

США Болезни Врачи Вирусы человека
11 февраля 2024, 22:58
Сирия заявила, что готова к войне против Израиля
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Сирия ранее вела несколько войн с Израилем и готова к новым. Такое заявление сделал глава МИД страны Фейсал Микдад на пресс-конференции в Дамаске с коллегой из Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом. Мероприятие транслировали на местном телеканале Al Mayadeen.

«Сирия вела несколько войн против сионистского образования (Израиля - прим. ред.) и готова к другим войнам. Сирия решит, когда и где», - заявил Микдад.

Глава МИД Сирии добавил, что оккупация части территории страны со стороны этих трех государств является незаконной, подчеркнув, что Сирия «готова к освобождению своих земель».

Ранее на американской базе в Сирии прогремели взрывы. База ВВС США находится на нефтяном месторождении «Эль-Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, по ней выпустили четыре ракеты.

США Израиль Сирия Взрывы Войны
11 февраля 2024, 22:53
Илона Маска обязали дать показания о приобретении Twitter
Unsplash
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Федеральный суд Калифорнии обязал американского бизнесмена Илона Маска дать показания в рамках расследования о законности приобретения им социальной сети Twitter. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Делом занимается комиссия по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов. Точную дату и место дачи показаний должны определить в течение недели.

Маск закрыл сделку по приобретению Twitter на сумму 44 миллиарда долларов 27 октября 2022 года. В октябре 2023-го Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала на Маска в суд, чтобы вынудить его явиться для дачи показаний.

Ранее журналисты подсчитали, что принадлежащая предпринимателю Илону Маска компания Х, владеющая одноименной соцсетью, стоит примерно 19 миллиардов долларов. Издание напомнило, что в марте корпорация предложила своим работникам акции на сумму в 20 миллиардов долларов.

Суд Twitter Илон Маск
11 февраля 2024, 21:34
Посол США Трейси заявила, что обожает ездить в московском метро
РИА «Новости»
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Американский посол в России Линн Трейси заявила, что ей нравится ездить в московском метрополитене. Видео с впечатлениями дипломата опубликовали в Telegram-канале посольства.

«Я постоянно пользовалась метро, когда жила здесь раньше. Я и сейчас стараюсь ездить на метро, после того, как год назад вернулась в Москву», - призналась женщина.

По ее словам, метро сильно разрослось с 1980-х годов. Именно в то время Трейси впервые начала им пользоваться. Она помнит, что тогда проезд стоил пять копеек.

Дипломат рассказала про разменные терминалы, висевшие в вестибюлях станций. На аппаратах пассажиры разменивали 20 копеек. Монеты сыпались из автомата с характерным звуком, который словно говорил «ты в метро!» «Конечно, сейчас оно стало более современным. Но что мне точно никогда не надоест - это поездки в московском метро», - отметила Трейси.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что московское метро непрерывно развивают. Специалисты возводят Троицкую линию, а станцию «Университет дружбы народов» уже почти достроили.

США Россия Метро Москва

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